68-летняя Оксана Билозир неожиданно заговорила о новых отношениях и свадьбе

В сети часто обсуждают личную жизнь украинских звезд. В этот список попала и 68-летняя Оксана Билозир, которая не так давно развелась со своим вторым мужем Романом Недзельским.

Ходят слухи, что певица якобы находится в новых отношениях. Она эту информацию впервые за долгое время прокомментировала в новом выпуске Weekend Show, которое вышло на ютуб-канале М1 music, пишет 24 Канал.

Оксана Билозир презентовала клип на новую песню "Несвоевременная любовь" и пообщалась с ведущими М1, которые, в частности, вспомнили в разговоре и "свадьбу" артистки.

Ой, слушайте, вы накаркаете. Что же вы со всех сторон. Мне вчера рассказывали, что меня уже без моего участия женили,

– с улыбкой на лице сказала знаменитость.

По мнению телеведущего Андрея Черновола, такие сплетни могли появиться из-за того, что Оксана Билозир часто находится рядом с влиятельными мужчинами. В ответ певица загадочно отметила: "Ждите, вы еще не видели", оставив интригу относительно своей личной жизни.

Интервью с Оксаной Билозир: смотрите видео онлайн

Напомним, что в конце 2022 года Оксана Билозир развелась с Романом Недзельским, с которым они были вместе почти 33 года. Как оказалось, последние 10 лет супруги жили отдельно. Оксана Билозир жила в арендованном доме с мамой Романа и сыном Ярославом, а муж жил в их совместном доме на Днепре. После начала полномасштабного вторжения Недзельский присоединился к войску. Он рассказывал, что был против развода, но его инициировала сама певица. В августе этого года в комментарии ТСН Билозир говорила, что не общается с бывшим мужем.

Что известно о первом муже Оксаны Билозир?

Им был композитор Игорь Билозир.

Пара познакомилась еще в студенческие годы, когда они учились во Львовской государственной консерватории им. Николая Лысенко.

