Была министром и пережила покушение на жизнь: где сейчас Оксана Билозир

Оксана Билозир известна в украинском пространстве не просто как певица, но и как активная политическая деятельница. В свое время она занимала серьезные должности.

Билозир родом из села Смыга, что на Ровенщине. Училась во Львовском музучилище, а впоследствии поступила еще и во Львовскую консерваторию, где получила образование хорового дирижера. С 1996 по 1998 годы преподавала сначала в Киевском институте культуры, а уже в Киевском университете культуры получила статус доцента, а в 2003 – статус профессора вуза. 24 Канал расскажет, что известно о карьере певицы и политика, почему развелась с мужем и где она сейчас.

Политическая карьера Оксаны Билозир

Политик училась в Украинской дипломатической академии, а в 2004 году ее избрали народным депутатом Украины. Выступала от фракции "Наша Украина".

Оксана Билозир / Фото из Википедии

Билозир была министром культуры и искусств Украины с 4 февраля по 16 мая 2005 года. А с 16 мая по 27 сентября того же года – министром культуры и туризма Украины.

Два года думу экс-министр рассказала в интервью OBOZ.UA, что во время этой работы было совершено покушение на ее жизнь. Оказалось, что женщину отравили. Врачи давали неутешительные прогнозы, мол, она останется парализованной до конца жизни.

Известно, что народную артистку Украины лечил кардиохирург Николай Корпан. В свое время он спасал от отравления третьего президента Виктора Андреевича Ющенко. Сперва из-за случая, произошедшего с Оксаной Билозир, было возбуждено уголовное дело. Однако потом артистка попросила его закрыть.

Исполнительница поделилась, что год пробыла в больнице в Феофании, а медики говорили, что ничего не могут сделать.

Стабилизировали мое самочувствие, однако я не могла передвигаться, половина тела оставалась парализованной. Медики меня настраивали, что в таком состоянии я должна дальше продолжать жизнь. Но у Бога были другие планы. Я верила, доверяла ему, и он меня исцелил,

– признается Оксана Билозир.

Оксана Билозир / Фото из фейсбука певицы

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Востока Украины, Оксана была активной участницей добровольческого волонтерского движения. Также вместе с СБУ занималась поиском военнопленных украинцев и помогала с переговорами по их обмену.

В 2016 году снова стала частью украинского парламента от Блока Петра Порошенко (сегодня – "Европейская солидарность"). Отметим, что народная артистка является кумой Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Что известно о певческой карьере Билозир?

За свою карьеру звезда выпустила 15 дисков и 10 видеоклипов. Впоследствии в свет вышли и 7 альбомов, а некоторые песни стали хитами. Например:

"Україночка";

"Листопад";

"Свіча";

"Горобина ніч" и многие другие.

Личная жизнь

Первым мужем артистки был очень известный украинский певец – Игорь Билозир. Пара поженилась в 1977 году. В этом браке родился сын Андрей. Однако в 1991 году они развелись.

Оксана и Игорь Билозир с сыном / Фото из открытых источников

Напомним, что Игоря Билозира убили в 2000 году после конфликта из-за исполнения украинских песен во Львове. Певца избили двое мужчин. Композитора забрала карета скорой помощи, а в больнице за жизнь мужчины боролись 20 дней. К сожалению, 28 мая он умер. Билозира похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, а на прощание пришли тысячи людей.

Похороны Игоря Билозира / Фото provse.te.ua

Второй раз женщина вышла замуж за Романа Недзельского – директора Дворца "Украина". Но в конце 2022 года певица развелась. Пара пробыла в браке 33 года и имеет общего сына. По словам Оксаны, Недзельский не сделал никаких шагов, чтобы сохранить их отношения, поэтому развод супругов состоялся по стандартной процедуре. Более того, сегодня бывшие супруги не общаются.

Как известно из интервью для издания OBOZ.UA, супруги более 10 лет жили отдельно.

Я была привязана, чувствовала обязанность, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной – его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся,

– поделилась певица.

В момент, когда Оксана Билозир нуждалась в поддержке мужа, он ей отказал в помощи. Тогда она осознала, что не может положиться на него, поэтому приняла решение о разрыве.

Оксана Билозир с бывшим мужем / Фото из соцсетей

В конце 2025 года артистка говорила, что ее сердце свободно.

Как Билозир съездила в Курскую область?

Возможно, не все знают, но у артистки есть статус участника боевых действий из-за своих поездок в Афганистан. Также исполнительница получила статус участника боевых действий в Донецкой области в 2014 году.

В октябре 2024 года стало известно, что Билозир побывала в Курской области. Она рассказала, что многие города и села в Курской области остаются практически безлюдными.

Продуктовые магазины все разобраны, но, скажем, другие товары общего потребления – сохранены. Меня очень сильно поразило, когда мы зашли в храмы, где видишь много икон, образов, которые упали, разбиты, все засыпано штукатуркой, стеклом. Мы подходим к столику, где стоят свечи, там есть куча денег, и там гривны. Меня это до слез поразило,

– поделилась звезда.

Она добавила, что также говорила с местными жителями на общие темы. По ее словам, они даже пытались общаться на украинском.

Где сейчас Оксана Билозир?

Сейчас певица активно ездит на фронт, чтобы поддержать боевой дух украинских солдат. Также выступает с благотворительными концертами в разных городах Украины.

На 29 марта у артистки запланирован концерт в Черкассах.