До сих пор больно, – Оксана Билозир раскрыла причину развода с мужем после 33 лет брака
- Оксана Билозир развелась с Романом Недзельским после 33 лет брака из-за длительной раздельной жизни и отсутствия поддержки с его стороны.
- Певица почувствовала, что не может положиться на мужа в сложные моменты, что стало причиной разрыва их отношений.
В конце 2022 года певица Оксана Билозир развелась со своим вторым мужем Романом Недзельским. Пара состояла в браке 33 года и имеет общего сына.
Исполнительница поделилась подробностями о разрыве с мужем, которых ранее не рассказывала. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона", передает 24 Канал.
Оксана Билозир отметила, что первые годы их отношений были замечательными. Она благодарна Роману за любовь и поддержку, однако раздельная жизнь постепенно разрушила их отношения.
Как известно из интервью для издания OBOZ.UA, супруги более 10 лет жили отдельно.
Я была привязана, чувствовала обязанность, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной – его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся,
– поделилась певица.
В момент, когда Оксана Билозир нуждалась в поддержке мужа, он ей отказал в помощи. Тогда она осознала, что не может положиться на него, поэтому приняла решение о разрыве.
Мне было трудно и я к нему обратилась за помощью в одном из вопросов. А он сказал, что не может мне помочь. Это было очень банальное и простое... Это были его обязанности как моего мужа и главы семьи. Он проявился очень холодно. В ту минуту я поняла, что он не любит меня и я не могла на него рассчитывать. Я поняла, что дальше должна идти сама и должна подумать о совместном сыне, у которого есть определенные проблемы. Это была одна секунда, когда я ему сказала "это все". До сих пор больно,
– рассказала артистка.
Интервью с Оксаной Билозир: смотрите видео онлайн
Что сейчас известно о личной жизни Оксаны Билозир?
- Как рассказала певица, Роман Недзельский не сделал никаких шагов, чтобы сохранить их отношения, поэтому развод супругов состоялся по стандартной процедуре.
- Сейчас они с бывшим мужем не общаются.
- Также Оксана Билозир не находится в новых отношениях, однако признается, что готова впустить в свою жизнь достойного мужчину.