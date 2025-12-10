До сих пор больно, – Оксана Билозир раскрыла причину развода с мужем после 33 лет брака

В конце 2022 года певица Оксана Билозир развелась со своим вторым мужем Романом Недзельским. Пара состояла в браке 33 года и имеет общего сына.

Исполнительница поделилась подробностями о разрыве с мужем, которых ранее не рассказывала. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона", передает 24 Канал.

Оксана Билозир отметила, что первые годы их отношений были замечательными. Она благодарна Роману за любовь и поддержку, однако раздельная жизнь постепенно разрушила их отношения.

Как известно из интервью для издания OBOZ.UA, супруги более 10 лет жили отдельно.

Я была привязана, чувствовала обязанность, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной – его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся,

– поделилась певица.

В момент, когда Оксана Билозир нуждалась в поддержке мужа, он ей отказал в помощи. Тогда она осознала, что не может положиться на него, поэтому приняла решение о разрыве.

Мне было трудно и я к нему обратилась за помощью в одном из вопросов. А он сказал, что не может мне помочь. Это было очень банальное и простое... Это были его обязанности как моего мужа и главы семьи. Он проявился очень холодно. В ту минуту я поняла, что он не любит меня и я не могла на него рассчитывать. Я поняла, что дальше должна идти сама и должна подумать о совместном сыне, у которого есть определенные проблемы. Это была одна секунда, когда я ему сказала "это все". До сих пор больно,

– рассказала артистка.

