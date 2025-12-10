Досі боляче, – Оксана Білозір розкрила причину розлучення з чоловіком після 33 років шлюбу

Наприкінці 2022 року співачка Оксана Білозір розлучилася зі своїм другим чоловіком Романом Недзельським. Пара перебувала у шлюбу 33 роки й має спільного сина.

Виконавиця поділилася подробицями про розрив з чоловіком, яких раніше не розповідала. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", передає 24 Канал.

Не пропустіть У команді Степана Гіги вперше прокоментували чутки про те, що артист впав у кому

Оксана Білозір зазначила, що перші роки їхніх стосунків були чудовими. Вона вдячна Роману за любов та підтримку, проте роздільне життя поступово зруйнувало їхні стосунки.

Як відомо з інтерв'ю для видання OBOZ.UA, подружжя понад 10 років мешкало окремо.

Я була прив'язана, відчувала обов'язок, спільно працювала на нашу сім'ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім'я була зі мною – його мама й наш спільний син. Він жив окремо та віддалявся,

– поділилася співачка.

У момент, коли Оксана Білозір потребувала підтримки чоловіка, він їй відмовив у допомозі. Тоді вона усвідомила, що не може покластися на нього, тож прийняла рішення про розрив.

Мені було важко і я до нього звернулася за допомогою в одному з питань. А він сказав, що не може мені допомогти. Це було дуже банальне й просте… Це були його обов'язки як мого чоловіка й глави сім'ї. Він проявився дуже холодно. В ту хвилину я зрозуміла, що він не любить мене та я не могла на нього розраховувати. Я зрозуміла, що далі мушу йти сама й повинна подумати про спільного сина, в якого є певні проблеми. Це була одна секунда, коли я йому сказала "це все". Досі боляче,

– розповіла артистка.

Інтерв'ю з Оксаною Білозір: дивіться відео онлайн

Що зараз відомо про особисте життя Оксани Білозір?