Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о Татьяне Бережной – временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Правительство назначило ее на эту должность в конце июля.

Билозир заявила, что не будет давать советов Бережной. Более того, певица уверена, что она не долго будет возглавлять министерство, передает Show 24 со ссылкой на ТСН.

Никаких советов я ей давать не буду. Каждый имеет свой путь. Только желаю ей сделать много хороших дел, пока она имеет этот уникальный момент. Я думаю, она на этой должности не надолго. Она же просто исполняющая обязанности министра, то есть официально министр еще не назначен,

– сказала народная артистка Украины.

Стала ли бы Оксана Билозир министром культуры снова?

Напомним, что Оксана Билозир возглавляла Министерство культуры и искусств Украины в 2005 году. В комментарии изданию певица призналась, что была бы не против вернуться на должность.

Я бы с удовольствием вернулась, потому что знаю, что делать на этой должности, в этой системе. Это часть моей истории. Но, поверьте, ко мне точно не обратятся. Я – не член их команды и близко – ни по духу, ни по мировоззрению. Я – украиноцентрична и не спела ни одной русскоязычной песни за всю свою творческую жизнь, а я на сцене уже более 45 лет,

– заявила она.

Билозир не долго пробыла министром культуры, ведь ее отравили.

"Я была при смерти. И еще потом три года была на инвалидности. На тот момент я это скрывала, потому что мне надо было выжить. Я же боролась за жизнь, которой меня хотели лишить. А если бы все было хорошо, поверьте, я бы еще долго была министром культуры", – отметила певица.

Ранее Оксана Билозир рассказала подробнее об отравлении.