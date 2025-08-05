Теперь Оксана Билозир рассказала подробности об их общении с бывшим партнером. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.
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Причину разрыва певица решила не разглашать, однако отметила, что сейчас они с Романом Недзельским не поддерживают связь.
Он – очень хороший человек, я его уважаю, он – отец моего сына. Мы прожили 33 прекрасных года вместе. Были хорошей парой, но все имеет способность заканчиваться. К сожалению,
– отметила Билозир.
Развод, по ее словам, состоялся мирно: без судебных споров и без обсуждения раздела имущества. Этим вопросом они с Романом еще не занимались, и артистка не спешит с ним.
Что известно об отношениях Оксаны Билозир с Романом Недзельским?
- Пара прожила в браке 32 года. У них есть сын Ярослав, а также двое внучек. Артистка рассказывала, что дети сейчас общаются с Романом, отдыхают вместе.
- Инициатором развода стала Оксана – именно она подала документы в суд.
- По словам самой певицы, они с мужем до развода не жили вместе уже более 10 лет. Все это время Билозир жила в арендованном жилье с сыном и свекровью, тогда как Роман оставался в общем доме на берегу Днепра, и к тому же были больше друзьями, чем парой.
- Несмотря на непростой период, Оксана Билозир не теряет оптимизма. Она признается, что не готова к новым отношениям, но не исключает, что в будущем встретит "своего человека".