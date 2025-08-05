Тепер Оксана Білозір розповіла подробиці про їхнє спілкування з колишнім партнером. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Причину розриву співачка вирішила не розголошувати, однак наголосила, що зараз вони з Романом Недзельським не підтримують зв'язок.

Він – дуже хороший чоловік, я його поважаю, він – батько мого сина. Ми прожили 33 прекрасних роки разом. Були гарною парою, але все має здатність закінчуватись. На жаль,

– зазначила Білозір.

Розлучення, за її словами, відбулося мирно: без судових суперечок і без обговорення поділу майна. Цим питанням вони з Романом ще не займалися, і артистка не поспішає з ним.

Що відомо про стосунки Оксани Білозір з Романом Недзельським?