Народна артистка України Оксана Білозір висловилася про Тетяну Бережну – тимчасову виконувачку обов'язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Уряд призначив її на цю посаду наприкінці липня.

Білозір заявила, що не даватиме порад Бережній. Ба більше, співачка впевнена, що вона не довго очолюватиме міністерство, передає Show 24 з посиланням на ТСН.

Ніяких порад я їй давати не буду. Кожен має свій шлях. Лише бажаю їй зробити багато гарних справ, поки вона має цей унікальний момент. Я думаю, вона на цій посаді не надовго. Вона ж просто виконувачка обов'язків міністра, тобто офіційно міністр ще не призначений,

– сказала народна артистка України.

Чи стала б Оксана Білозір міністеркою культури знову?

Нагадаємо, що Оксана Білозір очолювала Міністерство культури й мистецтв України у 2005 році. У коментарі виданню співачка зізналась, що була б не проти повернутись на посаду.

Я б із задоволенням повернулася, бо знаю, що робити на цій посаді, в цій системі. Це частина моєї історії. Але, повірте, до мене точно не звернуться. Я – не член їхньої команди й близько – ані за духом, ані за світоглядом. Я – україноцентрична і не заспівала жодної російськомовної пісні за все своє творче життя, а я на сцені вже понад 45 років,

– заявила вона.

Білозір не довго пробула міністеркою культури, адже її отруїли.

"Я була при смерті. І ще потім три роки була на інвалідності. На той момент я це приховувала, бо мені треба було вижити. Я ж боролася за життя, якого мене хотіли позбавити. А якби все було гаразд, повірте, я б ще довго була міністром культури", – зауважила співачка.

Раніше Оксана Білозір розповіла детальніше про отруєння.