Білозір заявила, що не даватиме порад Бережній. Ба більше, співачка впевнена, що вона не довго очолюватиме міністерство, передає Show 24 з посиланням на ТСН.

Ніяких порад я їй давати не буду. Кожен має свій шлях. Лише бажаю їй зробити багато гарних справ, поки вона має цей унікальний момент. Я думаю, вона на цій посаді не надовго. Вона ж просто виконувачка обов'язків міністра, тобто офіційно міністр ще не призначений,

– сказала народна артистка України.

Чи стала б Оксана Білозір міністеркою культури знову?

Нагадаємо, що Оксана Білозір очолювала Міністерство культури й мистецтв України у 2005 році. У коментарі виданню співачка зізналась, що була б не проти повернутись на посаду.

Я б із задоволенням повернулася, бо знаю, що робити на цій посаді, в цій системі. Це частина моєї історії. Але, повірте, до мене точно не звернуться. Я – не член їхньої команди й близько – ані за духом, ані за світоглядом. Я – україноцентрична і не заспівала жодної російськомовної пісні за все своє творче життя, а я на сцені вже понад 45 років,

– заявила вона.

Білозір не довго пробула міністеркою культури, адже її отруїли.

"Я була при смерті. І ще потім три роки була на інвалідності. На той момент я це приховувала, бо мені треба було вижити. Я ж боролася за життя, якого мене хотіли позбавити. А якби все було гаразд, повірте, я б ще довго була міністром культури", – зауважила співачка.

