Артистка розповіла, що висновки лікарів були невтішними. Спеціалісти думали, що Білозір залишиться паралізованою до кінця життя. Проте Оксана таки змогла одужати.

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Відомо, що народну артистку України лікував кардіохірург Микола Корпан. Свого часу він рятував від отруєння третього президента Віктора Андрійовича Ющенка. Спершу через випадок, що стався з Оксаною Білозір, було порушено кримінальну справу. Однак потім артистка попросила її закрити.

Виконавиця поділилася, що рік пробула у лікарні у Феофанії, а медики казали, що нічого не можуть вдіяти.

Стабілізували моє самопочуття, однак я не могла пересуватися, половина тіла залишалася паралізованою. Медики мене налаштовували, що в такому стані я маю далі продовжувати життя. Але в Бога були інші плани. Я вірила, довіряла йому, і він мене зцілив,

– зізнається Оксана Білозір.

Нагадаємо, що Оксана Білозір була міністеркою культури й мистецтв України з 4 лютого до 16 травня 2005 року. А з 16 травня до 27 вересня того ж року – міністеркою культури й туризму України. Про отруєння артистки стало відомо у жовтні. Тоді жінка заявила, що на її життя було скоєно замах.