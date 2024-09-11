Крім того, виконавиця висловилась про пенсію. Виявляється, поточна творча робота залишається основним джерелом заробітку для Білозір.

Не пропустіть Втратила дитину, а згодом зникла з екранів телебачення: де сьогодні Слава Фролова

За словами зірки, значну частину доходу складають роялті, отримані від використання її робіт у публічному просторі. Крім того, вона отримує додатковий прибуток від соцмереж.

У мене договір з компанією, яка слідкує за тим, щоб мої права не були порушено. Окремо також отримую кошти від своїх соціальних мереж. Це комфортні для мене гроші,

– зазначила виконавиця.

Водночас, відповідаючи на запитання про свою пенсію, зірка утрималась від розкриття конкретних цифр.

Я не звикла озиратися на те, яка в мене пенсія. Тому що і далі творчо працюю – і це мене забезпечує,

– наголосила зірка.

Нагадаємо, нещодавно відома українська співачка та народна артистка Марія Бурмака також розкрила подробиці про джерела своїх доходів. Знаменитість заявила, що її основний заробіток – це гонорари від виступів і зарплата за роботу на радіо. Крім того, у неї є й інші джерела доходу. Відтак, місячний дохід зазвичай коливається від тисячі до двох тисяч доларів.