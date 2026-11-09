Звезда шоу "Холостяк" показала синяки и обвинила в избиении участника шоу "Холостячка" и его брата

Участница шоу "Холостяк" Оксана Шанюк показала синяки и рассказала, что после ссоры с бойфрендом Павлом Ковтуненко ей требуется операция. Павел также опубликовал фото своих травм. О том вечере высказался и его брат Евгений, который участвовал в шоу "Холостячка".

Оксана Шанюк в своем инстаграме показала синяки и рассказала, что готовится к операции после ссоры со своим парнем Павлом Ковтуненко. Павел также опубликовал фото своих травм. О том, как возникли эти повреждения и почему в ссору вмешался его брат Евгений, все трое рассказывают по-разному.

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком вместе с Павлом поехала в Карпаты, чтобы отпраздновать его день рождения. Вместе с ними в коттедже остановились Евгений Ковтуненко, знакомый зрителям по первому сезону "Холостячки" с Ксенией Мишиной, и Татьяна Тесленко.

Оксана и Павел сходятся в одном. Во время ссоры она начала снимать его на видео, а он взял телефон. По словам Шанюк, когда она попыталась вернуть телефон, Павел толкнул ее, и она травмировала ногу. На крик прибежал Евгений. Оксана утверждает, что он тряс ее и угрожал, а Татьяна выкручивала ей руки.

Павел просто стоял и смотрел на это… И тогда я побежала в комнату, заперлась и сказала, чтобы они покинули коттедж уже сегодня, потому что мне страшно находиться с ними в одном доме,

– написала Шанюк в инстаграме.

Оксана опубликовала фото синяков на руках и ногах, рентгеновский снимок и медицинское заключение. По ее словам, после ссоры у нее остался синяк под глазом. Также она сообщила о переломе мизинца правой руки. Шанюк рассказала, что готовится к операции в Киеве, во время которой ей должны установить две спицы. По ее словам, из-за травмы она несколько месяцев не сможет работать косметологом.

Павел отрицал, что избивал Оксану. По его словам, в тот вечер они оба употребляли алкоголь. Ковтуненко утверждает, что Оксана ударила его по лицу, а когда у него из носа пошла кровь, он оттолкнул ее.

Павел Ковтуненко с синяками / скриншот с видео

По его версии, именно тогда она ударилась коленом о стол. Павел показал фотографии повреждений возле глаза и на переносице и заявил, что передаст свои медицинские документы правоохранительным органам.

Евгений рассказал, что застал брата с окровавленным лицом, а Оксана в тот момент уже держалась за руку. По его версии, Татьяна удерживала Шанюка, а он попытался разнять пару и сам получил от Оксаны удар по лицу. После этого, по словам Евгения, они с Татьяной поехали в соседний дом. Он также заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами.

Напомним, что жена ведущего Вячеслава Гармаша заявила об избиении. Женщина рассказала о пережитом в браке с бывшим ведущим популярной программы "В поисках истины" и показала последствия его агрессии.

