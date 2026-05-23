Умер Олег Павлюченков – украинский режиссер и оператор

Оператор-постановщик, режиссер и продюсер Олег Павлюченков скоропостижно скончался. Ему было 53 года.

Об этом сообщили на странице Национального союза кинематографистов Украины в фейсбуке. Причину смерти Олега Павлюченкова пока не раскрывают.

Ушел в мир иной Олег Павлюченков – оператор-постановщик, режиссер, продюсер, фотограф, философ, математик. Все, кто знал Олега, кто имел возможность с ним общаться помнят его, как человека, которого Господь наделил многими талантами. Профессиональными и человеческими,

Олег Павлюченков / Фото из фейсбука

Память Олега Павлюченкова почтили украинские художники и коллеги режиссера.

Украинская скрипачка и дочь художника Ивана Марчука Богдана Пивненко рассказала, что Олег Павлюченков отреставрировал 46 фильмов киностудии Довженко.

"Мегаталантливый, художник и философ, который мечтал о вселенской гармонии и счастье, чрезвычайно тонко чувствовал красоту и искренне восхищался всем что настоящее... Искренний, щедрый и добрый. И который так любил жизнь", – поделилась Богдана.

Продюсер Андрей Ризоль также поделился мыслями.

Мы до последнего надеялись... Олег ушел. Неописуемая печаль... Но остался чрезвычайный выразительный след любви к творчеству, глубокого таланта, масштаба личности, благородства, дружеской доброжелательности и невероятной любви к жизни... к творчеству..

– написал Андрей Ризоль.

Музыковед Галина Бабий выразила благодарность за разговоры и творчество.

"Прощай, дорогой Олежка. Спасибо за твое большое сердце. Спасибо за совместное творчество и долгие разговоры о важном..." – поделилась Галина Бабий.