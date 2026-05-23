Про це повідомили на сторінці Національної спілки кінематографістів України у фейсбуці. Причину смерті Олега Павлюченкова наразі не розкривають.

Пішов в засвіти Олег Павлюченков – оператор-постановник, режисер, продюсер, фотограф, філософ, математик. Всі, хто знав Олега, хто мав змогу з ним спілкуватися пам'ятають його, як людину, яку Господь наділив багатьма талантами. Професійними та людськими,

– поділилися в спілці кінематографістів.



Олег Павлюченков / Фото з фейсбуку

Пам'ять Олега Павлюченкова вшанували українські митці та колеги режисера.

Українська скрипалька та донька художника Івана Марчука Богдана Півненко розповіла, що Олег Павлюченков відреставрував 46 фільмів кіностудії Довженка.

"Мегаталановитий, митець та філософ, який мріяв про вселенську гармонію та щастя, надзвичайно тонко відчував красу і щиро захоплювався всім що справжнє… Щирий, щедрий і добрий. І який так любив життя", – поділилась Богдана.

Продюсер Андрій Різоль також поідлився думками.

Ми до останнього сподівалися… Олег пішов. Невимовний сум… Але залишився надзвичайний виразний слід любові до творчості, глибокого таланту, масштабу особистості, шляхетності, дружньої доброзичливості і неймовірної любові до життя… до творчості…

– написав Андрій Різоль.

Музикознавиця Галина Бабій висловила вдячність за розмови та творчість.

"Прощавай, дорогий Олежку. Дякую за твоє велике серце. Дякую за спільну творчість і довгі розмови про важливе…" – поділилась Галина Бабій.