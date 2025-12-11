Укр Рус
11 декабря, 17:44
Не немецкое: Олег Винник ответил, какое у него гражданство

Мария Примыч
Основні тези
  • Олег Винник заявил, что является гражданином Украины и резидентом Германии с 2000 года.
  • Певец отметил, что может получить гражданство Германии с 2009 года, но не сделал этого и пока не планирует.

Олег Винник дал первое за два года интервью. Певец, в частности, признался, какое у него гражданство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал РБК-Украина LIFE.

Олег Винник заявил, что является гражданином Украины и резидентом Германии, где проживает с 2000 года.

Как люди могут не понимать слово "резидент"? Они его путают с гражданством. Это совершенно разные вещи. Я даже не думал раньше, что человек может спутать две вещи – резидент и гражданство, 
– сказал он.

Для справки! Резиденты – это люди, которые законно постоянно проживают в одной стране, но являются гражданами другой.

По словам певца, они с женой Таюне сдали свои внутренние паспорта в паспортный стол в Украине, ведь, как отметил Винник, он стал на постоянный учет в украинском посольстве в Берлине.

Потому что я приезжал в Украину на машине. Если ты машиной приезжаешь, то через две недели должен вывезти ее из Украины, если ты не стоишь на постоянном учете. Моя машина стояла в Украине по 2-3 месяца, я находился там из-за работы, 
– объяснил певец.

Винник рассказал, что с 2009 года может получить гражданство Германии, но не сделал этого и пока не планирует.

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Когда Олег Винник выехал из Украины и что известно о его исчезновении?

  • Напомним, что Олег Винник выехал из Украины в начале февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. После этого он исчез из информационного пространства.

  • Свое первое интервью певец дал летом 2023 года. Винник рассказал, что выехал из Украины на законных основаниях, ведь является резидентом Германии.

  • В августе 2024 года Винник анонсировал выход новой песни "Мои люди". Впоследствии он записал видео на балконе. Певец показал домашний огород, обратился к ВСУ и "передал глоток свежего воздуха" из Германии, чем разозлил украинцев.

  • Позже певец заявил, что никуда не убегал и продолжает помогать украинской армии. Однако его и сейчас критикуют, в частности из-за того, что поет русскоязычные песни на концертах.