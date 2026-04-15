Олег Винник впервые признался, когда на самом деле женился на Таюне

Годами Олег Винник скрывал подробности личной жизни от публики. Однако в последнее время постепенно делится отдельными деталями.

В частности, артист рассказал, когда на самом деле женился и почему долго не афишировал этот факт. Об этом он сказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Odesskiy Berlin.

Вас также может заинтересовать Лидер группы The ВЙО, который исчез со сцены, раскрыл, чем он сейчас занимается

Винник объяснил, что сознательно оберегал семью от чрезмерного внимания, чтобы защитить жену и сына от хейта и публичного обсуждения.

Не хотелось, чтобы нас как семейную пару обсуждали, желали, завидовали... Я уже закалился, а когда жену не дай Бог начнут... То меня это раздражает. Мне просто больно,

– сказал певец.

Он признался, что находится в браке уже более 30 лет.

Мы поженились в 1993 году. То есть 33 года как супруги. Хотя до того мы были три месяца (встречались, – 24 Канал). Ей было 19, а мне – 20,

– поделился Олег Винник.

Артист также добавил, что их союз держится на общих интересах и работе: супруги часто проводят время вместе, имеет похожий юмор и поддерживает друг друга в профессии.

