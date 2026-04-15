Зокрема, артист розповів, коли насправді одружився та чому довго не афішував цей факт. Про це він сказав у інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Odesskiy Berlin.

Винник пояснив, що свідомо оберігав родину від надмірної уваги, аби захистити дружину та сина від хейту й публічного обговорення.

Не хотілося, щоб нас як сімейну пару обговорювали, бажали, заздрили… Я вже загартувався, а коли дружину не дай Боже почнуть… То мене це дратує. Мені просто боляче,

– сказав співак.

Він зізнався, що перебуває у шлюбі вже понад 30 років.

Ми одружилися 1993. Тобто 33 роки як подружжя. Хоча до того ми були три місяці (зустрічалися, – 24 Канал). Їй було 19, а мені – 20,

– поділився Олег Винник.

Артист також додав, що їхній союз тримається на спільних інтересах і роботі: подружжя часто проводить час разом, має схожий гумор і підтримує одне одного в професії.

