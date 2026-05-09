Олег Винник оправдал русский язык во время войны и вступился за Приходько

Олег Винник, который проживает за границей, дал новое интервью, в котором общался на русском языке. Он прокомментировал скандал вокруг Анастасии Приходько и высказался о языковом вопросе.

В некоторых моментах интервью, вышедшего на ютуб-канале Натальи Влащенко, Олег Винник переходил на украинский язык. Ведущая заметила это и предположила, что в сети будут обсуждать – почему певец общается на русском.

Олег Винник объяснил, почему выбирает язык врага на 5 год полномасштабного вторжения. Артист считает, что язык не виноват в войне. Он вспомнил о Второй мировой войне и то, что теперь многие украинцы-беженцы учат немецкий.

Я хочу, чтобы это услышало много людей. Если я могу говорить на русском, то почему я не должен на нем разговаривать?

– заявил певец.

Олег Винник сказал, что понимает, что языковой вопрос сейчас является болезненным для страны, особенно на фоне войны. Но, по его мнению, в любых разговорах и интервью лучше выбирать другие темы для общения. В частности, он встал на защиту Анастасии Приходько, которая общается на "киевском русском".

"Я Настю люблю и уважаю. Я не могу о ней ничего плохого сказать. То, что у нее такой характер – а почему нет? Она не боится, она это говорит. Теперь ей отменяют концерты. Друзья, оно пройдет и искоренится с украинской земли, но через лет 50 – 100", – говорит Винник.

Певец считает, что ситуация в стране изменится, но через годы и поколения.

Пусть меня осуждают, как угодно, я уже к этому привык. Я наоборот бы общался на этом языке, пел песни, и никогда бы в жизни не запрещал, чтобы больше людей услышало. На каком языке в Европе общаются больше всего? 70% – на русском,

– выдал Олег Винник.

Отметим, что это утверждение не подтверждается статистическими данными. Как указывает Language Knowledge EU, самыми распространенными языками в Европе является английский, немецкий и французский. Предполагаем, что тезис Олега Винника манипулятивный или по крайней мере существенно преувеличен.

По мнению Олега Винника, все вещание в Украине должно быть государственным. Но вместе с тем, нельзя запрещать и другие языки.

Что известно о скандале с Анастасией Приходько?

Анастасия Приходько в нескольких своих последних интервью общается на русском языке, что вызывает осуждение со стороны общества. Ее последнее заявление о языке вызвало скандал: артистка заявила, что общается на "киевском русском языке".

Кроме того, певица завела страницу в тредсе, где решила дальше пропагандировать двуязычие. Это также спровоцировало волну критики в ее сторону.

После скандальных высказываний Культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука, что в Черновцах, отказался проводить концерт Анастасии Приходько.

После отмены концерта певица заявила, что не будет подстраиваться под толпу. Звезда считает, что украинцы "ищут врагов среди своих".