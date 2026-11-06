Ольга Фреймут показала фото с мамой и сестрой: как выглядят красавицы

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась семейным снимком из Львова. На фотографии она позирует вместе с мамой Аллой и младшей сестрой Юлией.

Фото ведущая опубликовала в сторис на своей странице в инстаграме. Все трое улыбаются и обнимаются на фоне кирпичной стены с картинами. Фреймут также отметила аккаунты родных и добавила короткие подписи "Мама" и "Сестра".

Для встречи Ольга выбрала наряд в серых оттенках. Светлый гольф она сочетала с юбкой-миди с высокой посадкой и складками. Дополнили образ бежевые туфли с открытым носком на каблуке. Волосы телеведущая оставила распущенными.

Ее мама Алла надела джемпер серо-коричневого оттенка с короткой молнией у воротника. К нему она подобрала черные узкие штаны и ботинки на низком каблуке.

Юлия же сочетала черный гольф с объемной курткой с кожаной фактурой и широкими серыми штанами. Завершили ее образ черные остроносые ботинки и серьги-кольца.

Фреймут с мамой и сестрой / фото freimutolia

Сестра Ольги Фреймут, Юлия, которая на 10 лет моложе телеведущей, также занимается издательским делом. В 2015 году сестры вместе основали издательство Snowdrop, которое впоследствии переименовали в Freimut Books.

Сейчас там выпускают не только книги самой Фреймут, но и произведения украинских и зарубежных писателей, в частности Василия Симоненко, Ольги Кобылянской, Агаты Кристи и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

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