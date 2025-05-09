Фреймут раскрыла причину развода с мужем-британцем: "Был буйным и неуравновешенным"

Ольга Фреймут впервые за время полномасштабного вторжения дала интервью, где подробно рассказала о личной жизни. В частности, она поделилась историей любви со своим первым мужем-британцем Нилом Митчеллом.

Телеведущая раскрыла, почему ушла от экс-возлюбленного. Кроме того, она рассказала об их общей дочери Злате и ее воспитании. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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Так, своего первого мужа Ольга Фреймут встретила в 20-летнем возрасте. Их знакомство произошло случайно возле собора святого Павла в Лондоне, когда Нил спросил у девушки который час. Несмотря на то, что мужчина был старше Ольги на 18 лет, это не помешало зарождению чувств между ними.

Он был очень хорошим человеком и интересным собеседником, потому что я всегда считала, что самое сексуальное в мужчине – это ум и умение вести беседу,

– поделилась Фреймут.

Сперва, по словам телеведущей, жизнь с Нилом была полна романтики, однако эта сказка не длилась вечно. "Идеальная картинка треснула, потому что я увидела, что он не совсем мой герой", – отметила Ольга. Беременной она приняла решение покинуть Британию и вернуться в Украину.

Нил был немножко буйным, он был веселым, эпатажным и неуравновешенным. Он мне не подошел по характеру. Я это поняла, когда забеременела,

– откровенно призналась Фреймут.

Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн

Что известно о дочери Ольги Фреймут и Нила Митчелла

Телеведущая родила Злату в 23 года.

Злата росла в Киеве, ходила в сотый лицей, потом ходила в американскую школу, и, конечно, это на нее влияло. Плюс она же наполовину все равно британка, ее папа – британец, возможно, это генетически ей передалась какая-то другая культура,

– объяснила Ольга.

В подростковом возрасте девушка переехала в США, и сейчас 19-летняя Злата живет в Лос-Анджелесе, где получает образование и активно занимается танцами.

Заметим, кроме Златы, Фреймут имеет двух младших детей – сына Валерия и дочь Евдокию, которые родились в браке с Владимиром Локотком, бывшим генеральным директором "Нового канала".

Накануне Ольга Фреймут ответила, есть ли у ее мужа российский паспорт.

По словам телеведущей, самостоятельное материнство оказалось для нее легче, поскольку все решения относительно ребенка она могла принимать лично, не согласовывая их с партнером.