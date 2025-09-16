Ольга Харлан призналась, готовится ли уже к свадьбе с любимым-итальянцем
- Ольга Харлан и Луиджи Самеле не спешат со свадьбой, хотя находятся в отношениях более пяти лет.
- После предложения руки и сердца их отношения улучшились, и они планируют отпраздновать свадьбу, вероятно, за рубежом.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, кроме постоянных тренировок, также уделяет много времени личной жизни. Интересно, что пару Харлан-Саламе объединяют спортивные достижения, ведь они оба титулованные олимпийские чемпионы.
Ольга Харлан рассказала о планах на свадьбу с любимым за кулисами проекта "Кто знает?", который уже стартовал на Новом канале. Подробнее о личной жизни спортсменки читайте на Show24.
Год назад итальянский спортсмен-фехтовальщик Луиджи Самеле сделал Ольге предложение. Пара находится в отношениях более пяти лет, поэтому родные, друзья и поклонники с нетерпением ждут того, когда влюбленные отгуляют свадьбу.
И Харлан уверяет, что они с Луиджи не спешат, ведь хотят, чтобы все было продумано.
Мы не спешим со свадьбой. Хочется это сделать для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Видимо, это все же будет заграницей. Но очень бы хотелось отпраздновать и в Украине,
– призналась фехтовальщица.
Также олимпийская чемпионка рассказала, что после предложения руки и сердца отношения с любимым вышли на новый уровень. Они не ухудшились, а наоборот, улучшились.
Потому что это все же очень большой, важный и серьезный шаг. Классно, что мы проходим это, и у нас новая жизнь уже как пары, семьи,
– откровенно поделилась звезда.
Что известно о личной жизни Ольги Харлан?
- Ранее фехтовальщица была в браке с коллегой по работе Дмитрием Бойко. В 2014 году пара узаконила свои отношения, и до этого события они некоторое время встречались. Но семейное счастье продлилось не долго, ведь мужчина уехал далеко за океан, чтобы работать, а Харлан не хотела покидать Украину. Расстояние негативно повлияло на союз, поэтому в 2018 году супруги развелись.
- Уже упоминалось, что Ольга более пяти лет находится в отношениях с итальянским олимпийским чемпионом. Спортсменка живет в Италии, однако время от времени наведывается на Родину, не забывая о родном Николаеве.