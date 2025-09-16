Ольга Харлан рассказала о планах на свадьбу с любимым за кулисами проекта "Кто знает?", который уже стартовал на Новом канале. Подробнее о личной жизни спортсменки читайте на Show24.

Год назад итальянский спортсмен-фехтовальщик Луиджи Самеле сделал Ольге предложение. Пара находится в отношениях более пяти лет, поэтому родные, друзья и поклонники с нетерпением ждут того, когда влюбленные отгуляют свадьбу.

И Харлан уверяет, что они с Луиджи не спешат, ведь хотят, чтобы все было продумано.

Мы не спешим со свадьбой. Хочется это сделать для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Видимо, это все же будет заграницей. Но очень бы хотелось отпраздновать и в Украине,

– призналась фехтовальщица.

Ольга Харлан / Фото Нового канала

Также олимпийская чемпионка рассказала, что после предложения руки и сердца отношения с любимым вышли на новый уровень. Они не ухудшились, а наоборот, улучшились.

Потому что это все же очень большой, важный и серьезный шаг. Классно, что мы проходим это, и у нас новая жизнь уже как пары, семьи,

– откровенно поделилась звезда.

Что известно о личной жизни Ольги Харлан?