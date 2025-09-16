Ольга Харлан розповіла про плани на весілля з коханим за лаштунками проєкту "Хто знає?", який вже стартував на Новому каналі. Детальніше про особисте життя спортсменки читайте на Show24.

Рік тому італійський спортсмен-фехтувальник Луїджі Самеле зробив Ользі пропозицію. Пара перебуває у стосунках понад п'ять років, тому рідні, друзі та шанувальники з нетерпінням чекають на те, коли закохані відгуляють весілля.

Та Харлан запевняє, що вони з Луїджі не поспішають, адже хочуть, щоб усе було продумано.

Ми не поспішаємо з весіллям. Хочеться це зробити для сім'ї, адже італійська родина в мене дуже велика. Треба ще вибрати місце. Мабуть, це все ж буде закордоном. Але дуже б хотілося відсвяткувати й в Україні,

– зізналась фехтувальниця.

Також олімпійська чемпіонка розповіла, що після освідчення стосунки з коханим вийшли на новий рівень. Вони не погіршились, а навпаки, покращились.

Тому що це все ж таки дуже великий, важливий та серйозний крок. Класно, що ми проходимо це, і в нас нове життя вже як пари, родини,

– відверто поділилась зірка.

Що відомо про особисте життя Ольги Харлан?