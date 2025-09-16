Ольга Харлан зізналась, чи вже готується до весілля з коханим-італійцем
- Ольга Харлан та Луїджі Самеле не поспішають з весіллям, хоча перебувають у стосунках понад п'ять років.
- Після освідчення їхні стосунки покращились, і вони планують відсвяткувати весілля, ймовірно, за кордоном.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан, окрім постійних тренувань, також приділяє багато часу особистому життю. Цікаво, що пару Харлан-Саламе об'єднують спортивні досягнення, адже вони обоє титуловані олімпійські чемпіони.
Ольга Харлан розповіла про плани на весілля з коханим за лаштунками проєкту "Хто знає?", який вже стартував на Новому каналі. Детальніше про особисте життя спортсменки читайте на Show24.
Рік тому італійський спортсмен-фехтувальник Луїджі Самеле зробив Ользі пропозицію. Пара перебуває у стосунках понад п'ять років, тому рідні, друзі та шанувальники з нетерпінням чекають на те, коли закохані відгуляють весілля.
Та Харлан запевняє, що вони з Луїджі не поспішають, адже хочуть, щоб усе було продумано.
Ми не поспішаємо з весіллям. Хочеться це зробити для сім'ї, адже італійська родина в мене дуже велика. Треба ще вибрати місце. Мабуть, це все ж буде закордоном. Але дуже б хотілося відсвяткувати й в Україні,
– зізналась фехтувальниця.
Також олімпійська чемпіонка розповіла, що після освідчення стосунки з коханим вийшли на новий рівень. Вони не погіршились, а навпаки, покращились.
Тому що це все ж таки дуже великий, важливий та серйозний крок. Класно, що ми проходимо це, і в нас нове життя вже як пари, родини,
– відверто поділилась зірка.
Що відомо про особисте життя Ольги Харлан?
- Раніше фехтувальниця була у шлюбі з колегою по роботі Дмитром Бойком. У 2014 році пара узаконила свої стосунки, та до цієї події вони певний час зустрічались. Та родинне щастя протривало не довго, адже чоловік поїхав далеко за океан, щоб працювати, а Харлан не хотіла покидати Україну. Відстань негативно вплинула на союз, тому у 2018 році подружжя розлучилось.
- Уже згадувалось, що Ольга понад п'ять років перебуває у стосунках з італійським олімпійським чемпіоном. Спортсменка живе в Італії, однак час від часу навідується на Батьківщину, не забуваючи про рідний Миколаїв.