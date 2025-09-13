В конце августа на ютуб-канале Рамины Эсхакзай вышло интервью с юмористом и ветераном войны Виктором Розовым, в котором он, в частности, рассказал, когда и сколько раз изменял своей избраннице Ольге Мерзликиной. Причиной таких поступков звезда "Лиги смеха" назвал то, что девушка не приезжала, когда он был на фронте.

В свою очередь Мерзликина пришла на интервью к Маше Ефросининой и ответила на упреки бывшего мужа, передает Show 24. Модель утверждает, что они с Розовым виделись почти ежемесячно.

Человек говорит, что у него не было интима два года. Мы виделись почти каждый месяц. Он приезжал часто во Львов, потому что я ему помогала со сборами. Я ему помогала с амуницией, с винтовкой, достать машину. Это всегда была причина приехать во Львов, его отпускали. Или в Киев,

– рассказала Ольга Мерзликина.

Модель предоставила доказательства своих слов – совместные фотографии с Виктором Розовым, сделанные в период, когда он уже воевал. Кроме того, Ольга показала билеты, которые брала в Киев, чтобы ездить к любимому.

Мы ездили с ним в Италию, в Буковель,

– добавила она.

По словам девушки, близость между ней и юмористом была.

Мерзликина опровергла заявление Розового / Скриншоты из видео Маши Ефросининой

В интервью Виктор Розовый также раскрыл подробности интимной жизни с Ольгой Мерзликиной. В частности, заявил, что у них был плохой с*кс. Девушка призналась, что почувствовала "отвращение", когда услышала слова бывшего мужа.

Он же не все озвучил. Все вещи, которые он озвучивал, несопоставимы с тем, что на самом деле он хотел от меня. Вот, Маша, как, по твоему мнению, получать желание от мужа постоянно, иногда с давкой: "Я хочу насс*ать тебе в рот. Я хочу на тебя насс*ть". Для меня это унизительно. Вот такие вещи ему не подходили и он нашел ту, которая согласилась на это, как он сказал. Для меня не это окей. Мои желания не учитывались,

– утверждает Ольга.

Модель вспомнила, что они ходили на терапию, где обсуждали интимные отношения.

Были такие моменты, когда мне было больно, а он говорил: "Терпи, бл*ть". Это про интим,

– призналась она.

Что говорил Розовый в интервью