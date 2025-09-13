Наприкінці серпня на ютуб-каналі Раміни Есхакзай вийшло інтерв'ю з гумористом і ветераном війни Віктором Розовим, в якому він, зокрема, розповів, коли й скільки разів зраджував свою обраницю Ольгу Мерзлікіну. Причиною таких вчинків зірка "Ліги сміху" назвав те, що дівчина не приїжджала, коли він був на фронті.

Своєю чергою Мерзлікіна прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної та відповіла на закиди колишнього чоловіка, передає Show 24. Модель стверджує, що вони з Розовим бачились майже щомісяця.

Людина говорить, що в неї не було інтиму два роки. Ми бачились майже кожного місяця. Він приїздив часто у Львів, тому що я йому допомагала зі зборами. Я йому допомагала з амуніцією, з гвинтівкою, дістати машину. Це завжди була причина приїхати у Львів, його відпускали. Або в Київ,

– розповіла Ольга Мерзлікіна.

Модель надала докази своїх слів – спільні фотографії з Віктором Розовим, зроблені у період, коли він уже воював. Крім того, Ольга показала квитки, які брала у Київ, щоб їздити до коханого.

Ми їздили з ним в Італію, в Буковель,

– додала вона.

За словами дівчини, близькість між нею і гумористом була.

Мерзлікіна спростувала заяву Розового / Скриншоти з відео Маші Єфросиніної

В інтерв'ю Віктор Розовий також розкрив подробиці інтимного життя з Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, заявив, що у них був поганий с*кс. Дівчина зізналась, що відчула "відразу", коли почула слова колишнього чоловіка.

Він же не все озвучив. Усі речі, які він озвучував, непорівнянні з тим, що насправді він хотів від мене. От, Машо, як, на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно, інколи з давкою: "Я хочу насс*ати тобі в рот. Я хочу на тебе насс*ти". Для мене це принизливо. Ось такі речі йому не підходили й він знайшов ту, яка погодилась на це, як він сказав. Для мене не це окей. Мої бажання не враховувались,

– стверджує Ольга.

Модель пригадала, що вони ходили на терапію, де обговорювали інтимні стосунки.

Були такі моменти, коли мені було боляче, а він казав: "Терпи, бл*ть". Це про інтим,

– зізналась вона.

Інтерв'ю з Ольгою Мерзлікіною: дивіться відео онлайн

Що говорив Розовий в інтерв'ю