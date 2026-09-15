Роковая находка в сумочке: Ольга Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене

Романтическая страсть на сцене переросла в бурный роман, который полностью изменил жизнь известной украинской актрисы. Тайная связь Ольги Сумской с Виталием Борисюком раскрылась случайно из-за одной непредвиденной детали.

Популярная кинозвезда Ольга Сумская входит в число тех украинских знаменитостей, которые изменяли своим партнерам. В программе "Ближе к звездам" актриса откровенно вспомнила, как ее первый муж Евгений Паперный узнал о романе с Виталием Борисюком.

Как призналась Сумская, бурные отношения со вторым мужем зародились непосредственно во время совместной работы на театральной сцене – во время спектакля "Кровавая свадьба". Тогда она состояла в браке с актером Евгением Паперным и воспитывала крошечную дочь Антонину. А Борисюк только что развелся. Но чувствам не прикажешь, и со временем скрывать эмоции от окружающих становилось все труднее.

Но все все видели. Поэтому я даже не понимаю, как мы не сдерживались, как нас несло. Ты летишь, ты совершаешь какие-то безумные поступки, – вспомнила артистка.

Решающим моментом в раскрытии тайного романа стала обычная случайность. Ольга носила в своей сумочке фотографию Борисюка, которую и обнаружил ее тогдашний муж.

Я положила ее в сумочку, и Евгений Васильевич Паперный нашел эту фотографию в моей сумке. И с этого все и началось, – поделилась звезда.

Именно эта неосторожная деталь положила конец ее первому браку и открыла новую страницу любви.

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