Популярна кінозірка Ольга Сумська належить до тих українських знаменитостей, хто зраджували своїм партнерам. У програмі "Ближче до зірок" акторка відверто пригадала, як її перший чоловік Євген Паперний дізнався про роман із Віталієм Борисюком.

Як зізналась Сумська, бурхливі стосунки з другим чоловіком зародилися безпосередньо під час спільної роботи на театральній сцені – під час вистави "Криваве весілля". Тоді вона перебувала в шлюбі з актором Євгеном Паперним і виховувала крихітну доньку Антоніну. А Борисюк щойно розлучився. Та почуттям не накажеш, і згодом приховувати емоції від оточення ставало все важче.

Та всі все бачили. Тому я навіть не розумію, як ми не стримувались, як нас несло. Ти летиш, ти робиш якісь божевільні вчинки, – пригадала артистка.

Вирішальним моментом у викритті таємного роману стала звичайна випадковість. Ольга носила у своїй сумочці світлину Борисюка, яку й виявив її тодішній чоловік.

Я поклала собі в сумочку, і Євген Васильович Паперний знайшов цю фотографію в моїй сумці. І з цього почалося,

– поділилася зірка.

Саме ця необачна деталь поклала край її першому шлюбу та відкрила нову сторінку кохання.

Раніше ми розповідали про українських зірок, які одружувались по кілька разів.