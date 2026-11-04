"От ежедневных стрессов": Ольга Сумская объяснила, почему сменила длинные волосы на каре

Ольга Сумская рассказала, почему решилась подстричь волосы. По словам актрисы, ее беспокоило состояние волос, которые начали выпадать и спутываться.

Подробностями об изменении имиджа артистка поделилась в инстаграме. Она также показала снимки из киевского салона красоты, где ей сделали стрижку и окрашивание.

Ольга Сумская / фото olgasumska

Недавно Сумская продемонстрировала новую прическу на церемонии вручения премии "Человек года". Тогда актриса появилась с удлиненным каре вместо привычных длинных волос. Теперь она объяснила, что решение было связано не только с желанием сменить образ.

Почему я решила сделать каре? Волосы – это наши антенны, которые накапливают много негатива… От щоденних стресов они начали выпадать, путаться. А такая длина позволит их восстановить и укрепить

– написала Сумская.

Ольга Сумская / фото olgasumska

Артистка связывает ухудшение состояния волос со стрессом и надеется, что после стрижки сможет их восстановить. В публикации она показала процесс преображения и результат работы мастеров.

Кстати, на церемонии "Человек года" Ольга Сумская получила награду. На фотографиях с мероприятия рядом с ней позировал мужчина, актер Виталий Борисюк.