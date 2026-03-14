Там стена, – Ольга Сумская призналась, что на самом деле происходит в отношениях с сестрой
- Ольга Сумская рассказала, что примирение с сестрой Натальей не состоялось, несмотря на ее попытки.
- Конфликт между сестрами обострился из-за решения дочери Ольги жить в России, что вызвало резкую критику со стороны Натальи.
Долгое время между сестрами Натальей и Ольгой Сумской непростые отношения. В начале 2025 года Ольга рассказывала, что примирилась с сестрой и все недоразумения в прошлом, однако на днях оказалось, что ситуация все же не так проста.
Сумская раскрыла, что происходит в ее отношениях с Натальей сейчас. Об этом она сказала в комментарии для РБК-Украина.
Говоря об отношениях с Натальей, Сумская не стала много комментировать ситуацию.
Это очень такой процесс (процесс примирения, – 24 Канал) непредсказуемый. Лучше вам этот вопрос задать Наталье Вячеславовне,
– сказала актриса.
При этом Ольга дала понять, что пыталась наладить общение. Однако, по ее словам, эти попытки пока не дали результата.
Я хочу услышать ее ответ, потому что я все время пытаюсь, а там стена,
– отметила знаменитость.
Несмотря на сложные отношения, ранее Сумская не раз говорила о старшей сестре с большой теплотой. По ее словам, Наталья сыграла важную роль в ее жизни и карьере. "Наталка – моя вторая мама, как бы там ни было. Она – моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю", – отмечала Ольга в программе "ЖВЛ представляет".
Что произошло между Ольгой и Натальей Сумскими?
- Ранее Ольга рассказывала, что Наталья вместе с семьей избегает любого общения с ней. По словам актрисы, они не контактируют даже во время публичных мероприятий.
- Серьезный раскол между сестрами возник после начала полномасштабной войны России против Украины. Одной из причин конфликта стало решение старшей дочери Ольги, Антонины, жить в стране-террористке и работать там. Наталья резко раскритиковала этот выбор и, прекратила общение не только с племянницей, но и с сестрой.
- Наталья также выражала недовольство поведением Ольги в социальных сетях.