Сумська розкрила, що відбувається в її стосунках з Наталією зараз. Про це вона сказала в коментарі для РБК-Україна.
Говорячи про стосунки з Наталією, Сумська не стала багато коментувати ситуацію.
Це дуже такий процес (процес примирення, – 24 Канал) непередбачуваний. Краще вам це питання поставити Наталі В'ячеславівні,
– сказала акторка.
При цьому Ольга дала зрозуміти, що намагалася налагодити спілкування. Однак, за її словами, ці спроби поки не дали результату.
Я хочу почути її відповідь, тому що я весь час намагаюся, а там стіна,
– зазначила знаменитість.
Попри складні стосунки, раніше Сумська не раз говорила про старшу сестру з великою теплотою. За її словами, Наталія відіграла важливу роль у її житті та кар'єрі. "Наталка – моя друга мама, хоч би що там було. Вона – моя хресна мама в кіно. Я її дуже люблю", – зазначала Ольга в програмі "ЖВЛ представляє".
Що сталось між Ольгою та Наталією Сумськими?
- Раніше Ольга розповідала, що Наталія разом із родиною уникає будь-якого спілкування з нею. За словами акторки, вони не контактують навіть під час публічних заходів.
- Серйозний розкол між сестрами виник після початку повномасштабної війни Росії проти України. Однією з причин конфлікту стало рішення старшої доньки Ольги, Антоніни, жити в країні-терористці та працювати там. Наталія різко розкритикувала цей вибір і, припинила спілкування не лише з племінницею, а й із сестрою.
- Наталія також висловлювала невдоволення поведінкою Ольги у соціальних мережах.