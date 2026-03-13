Де зараз гурт "Табула Раса"?

Ударник виріс у музичній родині та з дитинства займався музикою, що згодом привело його до Київській консерваторії на факультеті оркестрової народної музики по класу баяну та гурту "Табула раса". А яким було життя Олега Лапоногова та історію колективу – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу

Олег Лапоногов народився у місті Броди у Львівській області в родині військового льотчика. Згодом сім'я переїхала до Сум, де він і провів дитинство та юність. Його батько після демобілізації працював інженером, а мама була вчителькою молодших класів. У дитинстві Лапоногов займався плаванням, багато співав і виступав у хорі та дитячому театрі. У восьмирічному віці він почав навчатися в музичній школі по класу акордеона, але пізніше захопився гітарою. У 1984 році майбутній співак вступив до Київського театрального інституту на акторський факультет. Спочатку він мріяв про різні професії – хотів стати космонавтом, хірургом або художником, однак зрештою обрав сцену.

Після закінчення інституту Лапоногов намагався влаштуватися до столичних театрів, але отримував відмови. Переломним моментом стало оголошення про пошук вокаліста для гурту "Абрис". Він прийшов на прослуховування, заспівав кілька пісень під гітару – і музиканти одразу запросили його до колективу. Про це музикант розповідав і інтерв'ю для theБабеля.

Як з'явилася "Табула Раса"?

Спочатку гурт виступав під назвою "Абрис". Однак згодом музиканти вирішили змінити її на "Табула Раса", що з латини означає "чиста дошка" – символ початку нового етапу.

У 1990 році гурт дебютував на фестивалі "Йолки-палки", а того ж року записав свій перший альбом "8 Рун". Незабаром "Табула Раса" виступила на фестивалі "Червона Рута", що допомогло їй привернути увагу широкої аудиторії. Після цього гурт "засвітився на ТБ", ставши відомим по всій країні. Популярність колективу стрімко зросла в середині 1990-х. Пісні гурту активно звучали на радіо, а кліпи часто транслювалися на телебаченні. Хіт "Шейк Шей Шей" став одним із найпопулярніших у той час, а кліп на пісню "Улюблена машина" переміг у хіт-параді "Територія А". У 1997 році гурт отримав премію "Золота жар-птиця" як найкраща поп-група.

Наприкінці 1990-х, після виходу альбому "Бетельгейзе", Олег Лапоногов вирішив зробити паузу в музичній кар'єрі. Він поїхав до Сум і на певний час відійшов від сцени. Музикант якийсь час жив у монастирі, допомагав людям у селах і шукав внутрішній спокій.

Напевно, емоційно вигорів. Були втрати, розлуки, загальна розчарованість, як у кожного. Я вдячний, що п'ять років провів у самоті. Такий у мене, мабуть, шлях до Бога,

– згадував артист.

Через кілька років гурт повернувся до творчості. У 2003 році вийшов кліп "Апрель", який знову зробив "Табулу Расу" популярною. У 2005-му колектив випустив альбом "Квіткові календарі", а пісня "По дорозі на моря" стала "Піснею року".

Що відомо про особисте життя Олега Лапоногова?

Чоловік рідко говорить про свої романтичні стосунки. Відомо, що він одружений. Про це співак сказав в інтерв'ю газеті Високий Замок. "Для мене головне, щоб у сім'ї був спокій і взаєморозуміння", – зазначав Лапоногов.

Де зараз гурт "Табула Раса"?

У 2019 році колектив відсвяткував 30-річчя великим концертом у Києві та гастрольним туром Україною. Тоді музиканти виступили у 20 містах країни. Також "Табула Раса" давали концерти в пабах та на байкерських зльотах.

Останній їхній виступ перед повномасштабною війною Росії проти України відбувся 14 лютого 2022 року в Чернівцях. Після початку російського вторгнення музиканти почали активно висвітлювати події війни, підтримувати благодійні збори для військових і допомагати постраждалим. У квітні 2025 року з фейсбук-сторінки колективу стало відомо про смерть ексклавішник "Табули Раси" Сергія Міщенка, який багато років співпрацював із гуртом.