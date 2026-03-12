Артист, який свого часу товаришував із Володимиром Івасюком, і сьогодні збирає аншлаги на концертах. На його виступи приходить багато молоді, а пісні знову стають популярними у соцмережах завдяки сучасним реміксам. Що відомо про творчий шлях, особисте життя та де зараз Іван Попович – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Майбутній співак народився 24 квітня 1949 року у селі Осій на Закарпатті. Саме цьому рідному селу артист згодом присвятив однойменну пісню. Інтерес до музики у Івана проявився ще в дитинстві. Сам співак згадував, що любов до співу та музики передалася йому від діда Черничка.

Таким самим шибеником був, як і я. Бо це ж треба було додуматися, щоб на заняття в медучилище припертися з гармошкою чи баяном. Я, в принципі, подумував і про стезю священника, і в торгово-економічний інститут хотів поступати. Та вибрав усе ж медицину. Але швиденько второпав, що сів не у свої сани. Душа та серце прагнули до мистецтва. І я про це не шкодую,

– розповідав Попович в інтерв'ю виданню "Ходорів Сьогодні".

Після школи Іван Попович вступив до Хустського медичного училища, однак провчився там лише рік. Згодом вступив на музично-педагогічний факультет Дрогобицького педагогічного інституту. Там талант молодого співака помітив відомий композитор і диригент Микола Колесса. Завдяки його підтримці Попович продовжив навчання вже у Львівській консерваторії.

У свій час я боявся спочатку вступати до Львівської консерваторії, сумнівався у своїх силах, тому вступив на музично-педагогічний факультет у Дрогобицький університет. Там вчився 2 роки, поки мене помітив Колесса, й мене перевели на другий курс у консерваторію,

– пригадував музикант.

Під час навчання у консерваторії співак здобув перше серйозне міжнародне визнання. У 1973 році, бувши студентом третього курсу, Іван Попович отримав золоту медаль і першу премію на Х Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у Берліні. Ця перемога стала важливим кроком у розвитку його кар'єри.

Після закінчення консерваторії Попович певний час працював там викладачем. Згодом йому запропонували створити власний вокально-інструментальний ансамбль. Спочатку колектив мав назву "Ровесник", але пізніше його перейменували на "Ватру". Однією з найвідоміших пісень ансамблю стала композиція Поповича "Люба-Люба". Згодом в колективі також працювали Ігор та Оксана Білозори.

Були у мене концерти з моєю "Ватрою" у Києві. Тут підходить директор Київського мюзик-холу і каже: "Приходьте до нас солістом, даємо вам квартиру!". Ну що це, як не удача?,

– згадував Іван.

Тож з 1982 до 1987 року Попович був солістом в Київському державному мюзик-холі, а з 1987 року продовжив кар'єру як соліст Театру естради.

Найбільша популярність артиста припала на кінець 1980-х років. Саме тоді широкої популярності набули його пісні "Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде" та інші.

Іван Попович – "Василина": дивіться відео онлайн

Протягом кар'єри співак активно гастролював за кордоном – з концертами він виступав у Канаді, США, Бразилії, Індії, Італії та Греції.

У 1990 році Івану Поповичу дали почесне звання Народного артиста Української РСР.

Окрім сцени, артист займався також педагогічною та громадською діяльністю. Зокрема, тривалий час він був завідувачем кафедри естрадного співу Київської муніципальної академії естрадно-циркового мистецтва. З 2018 року Іван Попович є президентом Світового об'єднання українських митців (СОУМ).

Артист спробував себе і в амплуа ведучого – він вів програму "У гостях у Івана Поповича".

Що відомо про особисте життя Івана Поповича?

Першою дружиною співака була Оксана. Вони познайомилися в ансамблі "Галичина", коли Попович ще навчався у консерваторії. Артист керував там хором, а його майбутня дружина танцювала у колективі. Коли кар'єра Поповича почала розвиватися і він переїхав до Києва, дружина не захотіла залишати Львів. Через це подружжя розлучилося, як розповів Попович в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Rostyslove Production.

Зі своєю теперішньою дружиною Мариною артист перебуває у шлюбі вже понад 40 років. Вона економіст за освітою.

Іван Попович з донькою Соломією та дружиною Мариною / Скриншот з інтерв'ю

Іван Попович з дружиною мариною / Скриншот з інтерв'ю

У подружжя є донька Соломія, яка разом із чоловіком та дітьми проживає в Іспанії.

Донька Івана Поповича з дітьми та чоловіком / Скриншот з інтерв'ю

Де зараз Іван Попович?

До початку повномасштабного вторгнення Росії співак проживав у селі Мила в Київській області, де мав власний будинок. У перші дні великої війни населений пункт опинився під окупацією російських військ. За словами артиста, росіяни навіть заїжджали танком на його подвір'я, пошкодивши паркан і частину даху будинку. На той момент Поповича в селі не було – він перебував на заході України, де мав запланований концерт. У червні 2024 року в інтерв'ю медіа Varosh співак зазначив, що будинок у селі відновлюють після пошкоджень, тож він разом із родиною мешкає у Львові.

Іван Попович активно підтримує українських військових. Зокрема, на одному з ювілейних концертів в Ужгороді вдалося зібрати 100 тисяч гривень на потреби армії. Також співак передав свій джип військовим, а в одній із його квартир проживає родина воїна. Окрім цього, артист виступає для українських захисників на передовій та в госпіталях. Паралельно він продовжує концертну діяльність і для цивільної публіки. Зокрема, 7 березня Іван Попович виступив у Belfast Restopub в Ужгороді. Про це стало відомо з його сторінки в фейсбуці.