Сьогодні, 24 березня, Віктор Бронюк святкує день народження – йому виповнилося 47 років. З цієї нагоди 24 Канал розповість, що відомо про артиста і чим він займається зараз.

Чим відомий Віктор Бронюк?

Віктор Бронюк народився у селі Соколова, що у Вінницькій області. Навчався у Барському педагогічному училищі та на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету.

У 2005 році Віктор Бронюк заснував гурт "ТІК", що розшифровується як "Тверезість і Культура". Колектив пропонував нове звучання у стилі, що поєднував фолкрок, регі та панк. Перший виступ "ТІК" відбувся на концерті іншої групи "Таліта Кум" перед тисячною аудиторією. З того часу почалась активна діяльність "ТІК".

У 2006 музиканти разом з гуртом "Ляпис Трубецкой" записали та випустили трек "Олені", що стала лідером на радіостанціях і принесла колективу справжню популярність.

"ТІК" – "Олені": дивіться відео онлайн

У наступному році "ТІК" презентували дебютний альбом, а влітку виступив понад з 50 концертами. Наступним хітом стала пісня "Білі троянди". Також особливою композицією у репертуарі гурту став дует з Іриною Білик "Не цілуй".

Віктор Бронюк завжди мав активну громадянську позицію, тому відповідно реагував на події в країні. Так у грудні 2014 року гурт "ТІК" випустив пісню "Запах війни", де в кліпі знялися волонтери. У 2022 році колектив перевипустив пісню "Люби ти Україну" та випустив нову композицію "Журавлі" – присвяту тим, хто віддав своє життя у війні.

"ТІК" – "Журавлі": дивіться відео онлайн

Що відомо про службу Віктора Бронюка?

Навесні 2022 року Віктор Бронюк приєднався до тероборони. Він служив у 171-му батальйоні 120-ї бригади ТрО, де займався логістичними та комунікаційними питаннями. Згодом його перевели до військового угрупування "Дністер".

Через рік Віктор Бронюк вирішив звільнитися з війська. Артист ухвалив це рішення через батька, який переніс інсульт та має першу групу інвалідності.

Я придатний до служби, але нині маю бронь, оскільки очолюю критично важливу установу – Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича,

– зазначив співак.



Де зараз Віктор Бронюк?

Гурт "ТІК" продовжує своє існування – виступає на заходах і фестивалях, проводить концерти, виступає для військових. Двоє учасників колективу служать у війську. Торік "ТІК" відсвяткував ювілей – 20 років існування.

Є можливість приїжджати до хлопців-бійців. Іноді думаємо, будемо на патріотику "бити". А вони хочуть "Оленів", "Пірожине". Вони ж нормальні живі люди, їм потрібні емоції. Ми відпрацювали, поспілкувались, а потім телефонує командир і каже: "Хлопці, з мене могорич. Частина працює зовсім по-іншому", – ділився Віктор Бронюк.

Віктор Бронюк понад півтора року є очільником Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Як керівник він здебільшого займається адміністративною частиною – господарськими та організаційними питаннями.

Це велика організація, тут працює майже 250 творчих людей, щоб подарувати емоції вінничанам, жителям області й України. Колектив різноплановий, але нам є що показати,

– розповідав Віктор Бронюк.

Щотижня у Вінницькій філармонії відбуваються різні події. Також за ці півтора року Симфонічний оркестр, що працює в Вінницькій філармонії, та Подільський камерний хор отримали статус академічних. Зараз у філармонії працює 4 організації.

Віктор Бронюк також є волонтером. Понад 15 років він очолює благодійний фонд "Подільська громада", що працює досі. Фонд підтримує обдаровану молодь.

Бронюк також є бізнесменом – співвласником ІТ-компанії, що працює над диджиталізацією.