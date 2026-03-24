Сегодня, 24 марта, Виктор Бронюк празднует день рождения – ему исполнилось 47 лет. По этому случаю 24 Канал расскажет, что известно об артисте и чем он занимается сейчас.

К слову В Украине или за рубежом: где сейчас певица Гайтана, которая недавно потеряла отца

Чем известен Виктор Бронюк?

Виктор Бронюк родился в селе Соколова, что в Винницкой области. Учился в Барском педагогическом училище и на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета.

В 2005 году Виктор Бронюк основал группу "ТИК", что расшифровывается как "Трезвость и Культура". Коллектив предлагал новое звучание в стиле, сочетающий фолкрок, регги и панк. Первое выступление "ТИК" состоялось на концерте другой группы "Талита Кум" перед тысячной аудиторией. С тех пор началась активная деятельность "ТИК".

В 2006 музыканты вместе с группой "Ляпис Трубецкой" записали и выпустили трек "Олени", что стала лидером на радиостанциях и принесла коллективу настоящую популярность.

В следующем году "ТИК" презентовали дебютный альбом, а летом выступил более чем с 50 концертами. Следующим хитом стала песня "Белые розы". Также особой композицией в репертуаре группы стал дуэт с Ириной Билык "Не целуй".

Виктор Бронюк всегда имел активную гражданскую позицию, поэтому соответственно реагировал на события в стране. Так в декабре 2014 года группа "ТИК" выпустила песню "Запах войны", где в клипе снялись волонтеры. В 2022 году коллектив перевыпустил песню "Люби ты Украину" и выпустил новую композицию "Журавли" – посвящение тем, кто отдал свою жизнь в войне.

Что известно о службе Виктора Бронюка?

Весной 2022 года Виктор Бронюк присоединился к теробороне. Он служил в 171-м батальоне 120-й бригады ТрО, где занимался логистическими и коммуникационными вопросами. Впоследствии его перевели в военную группировку "Днестр".

Через год Виктор Бронюк решил уволиться из армии. Артист принял это решение из-за отца, который перенес инсульт и имеет первую группу инвалидности.

Я годен к службе, но сейчас имею бронь, поскольку возглавляю критически важное учреждение – Винницкую областную филармонию имени Николая Леонтовича,

– отметил певец.



Где сейчас Виктор Бронюк?

Группа "ТИК" продолжает свое существование – выступает на мероприятиях и фестивалях, проводит концерты, выступает для военных. Двое участников коллектива служат в армии. В прошлом году "ТИК" отпраздновал юбилей – 20 лет существования.

Есть возможность приезжать к ребятам-бойцам. Иногда думаем, будем на патриотику "бить". А они хотят "Оленей", "Пирожино". Они же нормальные живые люди, им нужны эмоции. Мы отработали, пообщались, а потом звонит командир и говорит: "Ребята, с меня магарыч. Часть работает совсем по-другому", – делился Виктор Бронюк.

Виктор Бронюк более полутора лет является главой Винницкой областной филармонии имени Леонтовича. Как руководитель он в основном занимается административной частью – хозяйственными и организационными вопросами.

Это большая организация, здесь работает почти 250 творческих людей, чтобы подарить эмоции винничанам, жителям области и Украины. Коллектив разноплановый, но нам есть что показать,

– рассказывал Виктор Бронюк.

Еженедельно в Винницкой филармонии происходят различные события. Также за эти полтора года Симфонический оркестр, работающий в Винницкой филармонии, и Подольский камерный хор получили статус академических. Сейчас в филармонии работает 4 организации.

Виктор Бронюк также является волонтером. Более 15 лет он возглавляет благотворительный фонд "Подольская община", работающий до сих пор. Фонд поддерживает одаренную молодежь.

Бронюк также является бизнесменом – совладельцем ИТ-компании, работающей над диджитализацией.