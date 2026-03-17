Днями Ольга Сумська вперше прокоментувала хейт у свій бік. Про це вона сказала в коментарі журналістці "Ранку у великому місті".
Ольга Сумська пояснила, що пісня Je reviens te chercher, яку вона використала в інстаграмі, є класичним французьким шансоном, що виконувався багатьма відомими світовими артистами. Коли акторка знімала відео, то не перевірила, що це версія пісні у виконанні російського блогера Сергія Григор'єва-Апполонова (Grey Wiese).
Цей артист – не артист, по-перше. Блогер, який не живе в тій країні вже понад 20 років. Ця пісня звучала у французькому шансоні і виконували багато французьких виконавців, зірок світового рівня. Вона дійсно атмосферна. Вона мені сподобалась. Потім я подумала, оце я ризикнула,
– пояснила Сумська.
Акторка додала, що відео видалила одразу після того, як дізналася, що музика пов'язана з російським виконавцем.
Що відомо про Сергія Григор'єва-Апполонова?
- Він народився в Саратові, у 2003 році виїхав до Німеччини, а згодом оселився у Франції. За інформацією російських медіа, Сергій є родичем Андрія Григор'єва-Апполонова, соліста популярного російського гурту Іванушки International.
- Псевдонім Сергія Григор'єва-Апполонова – Grey Wiese. Він підтримує дружні стосунки з російським істориком моди Олександром Васильєвим і захоплюється творчістю оперної співачки Анни Нетребко. В одному з інтерв'ю для Deutsche Welle Григор'єв-Апполонов зазначав, що ніхто не повинен займати категоричну політичну позицію. Також відомо, що він давав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак та підтримує дружні стосунки з блогером Ігорем Синяком з Краматорська, який став на бік Росії.