На днях Ольга Сумская впервые прокомментировала хейт в свою сторону. Об этом она сказала в комментарии журналистке "Утра в большом городе".

Вас также может заинтересовать Три месяца после трагедии: вдова фронтмена ADAM откровенно рассказала, как переживает потерю

Ольга Сумская объяснила, что песня Je reviens te chercher, которую она использовала в инстаграме, является классическим французским шансоном, который исполнялся многими известными мировыми артистами. Когда актриса снимала видео, то не проверила, что это версия песни в исполнении российского блогера Сергея Григорьева-Апполонова (Grey Wiese).

Этот артист – не артист, во-первых. Блогер, который не живет в той стране уже более 20 лет. Эта песня звучала во французском шансоне и исполняли многие французские исполнители, звезд мирового уровня. Она действительно атмосферная. Она мне понравилась. Потом я подумала, вот я рискнула,

– объяснила Сумская.

Актриса добавила, что видео удалила сразу после того, как узнала, что музыка связана с российским исполнителем.

