На днях Ольга Сумская впервые прокомментировала хейт в свою сторону. Об этом она сказала в комментарии журналистке "Утра в большом городе".
Ольга Сумская объяснила, что песня Je reviens te chercher, которую она использовала в инстаграме, является классическим французским шансоном, который исполнялся многими известными мировыми артистами. Когда актриса снимала видео, то не проверила, что это версия песни в исполнении российского блогера Сергея Григорьева-Апполонова (Grey Wiese).
Этот артист – не артист, во-первых. Блогер, который не живет в той стране уже более 20 лет. Эта песня звучала во французском шансоне и исполняли многие французские исполнители, звезд мирового уровня. Она действительно атмосферная. Она мне понравилась. Потом я подумала, вот я рискнула,
– объяснила Сумская.
Актриса добавила, что видео удалила сразу после того, как узнала, что музыка связана с российским исполнителем.
Что известно о Сергее Григорьеве-Апполонове?
- Он родился в Саратове, в 2003 году уехал в Германию, а впоследствии поселился во Франции. По информации российских медиа, Сергей является родственником Андрея Григорьева-Апполонова, солиста популярной российской группы Иванушки International.
- Псевдоним Сергея Григорьева-Апполонова – Grey Wiese. Он поддерживает дружеские отношения с российским историком моды Александром Васильевым и увлекается творчеством оперной певицы Анны Нетребко. В одном из интервью для Deutsche Welle Григорьев-Апполонов отмечал, что никто не должен занимать категорическую политическую позицию. Также известно, что он давал интервью российской журналистке Ксении Собчак и поддерживает дружеские отношения с блогером Игорем Синяком из Краматорска, который стал на сторону России.