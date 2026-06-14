В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета: среди погибших — известный американский певец

В Бразилии произошла крупная авиакатастрофа с участием двух вертолетов, унесшая жизни шестерых человек. По данным ряда СМИ, среди погибших — американский певец Оливер Три и аргентинский блогер Гаспи.

В настоящее время бразильские правоохранительные органы и авиационные службы выясняют причины трагедии. Об этом сообщает CNN.

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Что известно о трагедии?

В воскресенье, 14 июня, в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш на западе Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета. По предварительным данным местных служб, воздушные суда столкнулись прямо в небе, после чего упали на территорию автосалона электромобилей.

В результате падения возник масштабный пожар. Огонь быстро распространился на припаркованные транспортные средства и охватил не менее двух десятков электромобилей.

По информации местных СМИ, на борту одного из вертолетов находились 5 человек. Среди них якобы были американский певец Оливер Три Никелл, аргентинский блогер Гаспар Прим, более известный как Гаспи, еще двое пассажиров и пилот. Все люди, находившиеся на борту этого вертолета, погибли.

Американский певец Оливер Три / Фото из открытых источников

Второй летательный аппарат после столкновения упал примерно в ста метрах от места основной аварии. В нем находился только пилот, который также погиб от полученных травм. Таким образом, общее количество жертв авиакатастрофы составило 6 человек.

Спасатели отмечают, что последствия аварии могли быть гораздо серьезнее. Район, где упали вертолеты, густонаселен и окружен жилыми домами.

Части самолета разбросаны на сотни метров, поэтому информация, которой мы располагаем, все еще является очень предварительной. Учитывая окружающие жилые дома, авария могла быть гораздо более трагичной,

– заявил представитель пожарной службы подполковник Фабио Контрейрас.

Авиакатастрофа в Бразилии: смотрите видео

Дополнительные трудности при ликвидации последствий возникли из-за возгорания электромобилей. Из-за литий-ионных аккумуляторов пожар был сложнее для тушения и представлял повышенную опасность для спасателей.

В настоящее время на месте катастрофы работают представители пожарной службы, криминальной полиции и Военно-воздушных сил Бразилии. Специалисты собирают записи камер наблюдения, анализируют обломки воздушных судов и проводят необходимые экспертизы.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Кавальере подтвердил, что среди погибших есть иностранные граждане. Официальные причины столкновения вертолетов пока не называются. Следствие должно установить, произошла ли авария из-за технической неисправности, ошибки пилотов или других обстоятельств.

Что известно об Оливере Три?

Оливер Три был одним из самых известных американских исполнителей альтернативной поп-музыки последних лет. Мировую популярность ему принесли композиции Life Goes On, Miss You и When I'm Down.

У артиста была многомиллионная аудитория в социальных сетях и более 11 миллионов ежемесячных слушателей на музыкальных стриминговых платформах.

В Бразилию певец прибыл в рамках мирового концертного тура. В начале июня он выступил в Сан-Паулу, а уже в июле планировал начать европейскую часть гастролей.

Последний пост в социальных сетях музыкант опубликовал накануне трагедии, показав кадры из студии звукозаписи.

Оливер Три был хорошо знаком украинской аудитории. В декабре 2018 года музыкант впервые посетил Украину и снял в Киеве клип на композицию, вошедшую в его дебютный альбом Ugly is Beautiful. Съемки проходили в жилых районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видеоработы выступил сам артист вместе с украинской продюсерской компанией 23/32 Films.

А уже в 2021 году Оливер Три рассказывал, что несколько месяцев прожил в Москве, где работал над своим альбомом Cowboy Tears. В одном из интервью музыкант называл Россию "одним из самых любимых мест в мире", а россиян характеризовал как "очень прямолинейных людей".

Кроме того, артист сотрудничал с российской группой Little Big, одним из основателей которой является Илья Прусикин. В 2024 году певец оказался в центре скандала из-за своих высказываний и связей с Россией. В частности, его выступление в Вильнюсе было отменено, а литовские власти объяснили это решение наличием контактов артиста с российской культурной и музыкальной сценой.