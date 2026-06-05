Оля Цибульская показала архивное фото с выпускного: как выглядела звезда 23 года назад

Во многих украинских школах сегодня празднуют последний звонок. По этому случаю певица Оля Цибульская поделилась воспоминаниями.

Артистка опубликовала архивное фото на своей инстаграм-странице. Она показала снимок с ее выпускного, состоявшегося в 2003 году.

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На фото Оля Цибульская позирует в длинном белом платье на тонких бретелях. Ее образ дополнили туфли с острым носком, украшения и прическа. В руках певицы – букеты цветов.

А рядом с артисткой стоят ее родители – мама и папа. Очевидно, фото сделали на школьном дворе, ведь позади видно и других выпускников.

На этом фото есть девушка, которая мечтает петь. Есть мама, которая верит больше, чем я сама. Есть папа, который стоит рядом так, будто впереди у нас вечность. Из всего, что я тогда планировала, жизнь осуществила далеко не все. Но дала гораздо больше,

– призналась Оля Цибульская.



Оля Цибульская с родителями / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Певица добавила, что больше всего ее поражает не то, как она выглядела 23 года назад. А то, что тогда она даже не подозревала, что это фото станет неоценимым.

"Потому что однажды ты отдашь все, чтобы еще раз стать между обоими родителями", – поделилась певица.

Напомним, 18 декабря 2025 года Оля Цибульская сообщила трагическую новость – умер ее отец Павел Цибульский.

Звезды на последнем звонке

Немало украинских знаменитостей также празднуют или уже отпраздновали праздник последнего звонка.