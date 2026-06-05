Show24 Украинские звезды Оля Цибульская показала архивное фото с выпускного: как выглядела звезда 23 года назад
5 июня, 13:28
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Оля Цибульская показала архивное фото с выпускного: как выглядела звезда 23 года назад

Мария Касий

Во многих украинских школах сегодня празднуют последний звонок. По этому случаю певица Оля Цибульская поделилась воспоминаниями.

Артистка опубликовала архивное фото на своей инстаграм-странице. Она показала снимок с ее выпускного, состоявшегося в 2003 году.

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На фото Оля Цибульская позирует в длинном белом платье на тонких бретелях. Ее образ дополнили туфли с острым носком, украшения и прическа. В руках певицы – букеты цветов.

А рядом с артисткой стоят ее родители – мама и папа. Очевидно, фото сделали на школьном дворе, ведь позади видно и других выпускников.

На этом фото есть девушка, которая мечтает петь. Есть мама, которая верит больше, чем я сама. Есть папа, который стоит рядом так, будто впереди у нас вечность. Из всего, что я тогда планировала, жизнь осуществила далеко не все. Но дала гораздо больше,
– призналась Оля Цибульская.


Оля Цибульская с родителями / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Певица добавила, что больше всего ее поражает не то, как она выглядела 23 года назад. А то, что тогда она даже не подозревала, что это фото станет неоценимым.

"Потому что однажды ты отдашь все, чтобы еще раз стать между обоими родителями", – поделилась певица.

Напомним, 18 декабря 2025 года Оля Цибульская сообщила трагическую новость – умер ее отец Павел Цибульский.

Звезды на последнем звонке

Немало украинских знаменитостей также празднуют или уже отпраздновали праздник последнего звонка.

  • Андрей Джеджула поздравил сына Даниэля с завершением школы. Он пожелал ему хорошо подготовиться к НМТ.
  • Похвастался дочкой-выпускницей и Виктор Бронюк из группы ТИК. 17-летняя Ева также закончила 11 классов школы.

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