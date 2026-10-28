Оля Цыбульская опубликовала фото с мужем, которого долгие годы скрывала от общественности

Оля Цыбульская поделилась давней фотографией со своим мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком. Певица нечасто публикует совместные снимки, а на этот раз показала фото, которое хранит в телефоне дольше всего.

Исполнительница поделилась со своими подписчиками в инстаграме самым старым снимком из галереи своего телефона. На фотографии влюбленные искренне улыбаются, дурачатся перед камерой и наслаждаются временем, проведенным вместе.

Знаменитость и бизнесмен находятся в отношениях уже невероятные 27 лет, из которых 11 лет живут в официальном браке. Они начали встречаться еще в далеком 1999 году, а свадьбу сыграли в августе 2015-го.

Оля Цыбульская с мужем / фото cybulskaya

Несмотря на такой длительный роман, артистка тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз. Она не раскрывала имени избранника и только в 2022 году решилась публично признаться, с кем на самом деле строит семью и воспитывает общего сына Нестора.

В начале октября звезда откровенно рассказала, как резко похудела после трагической утраты отца. Из-за сильного стресса она потеряла аппетит, но впоследствии нашла спасение в спорте и физических нагрузках.