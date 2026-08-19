"Это непростая операция": Оля Фреймут сделала первую пластику

44-летняя Оля Фреймут долго откладывала это решение и в конце концов решилась на операцию. Звезда откровенно объяснила, что изменило ее отношение к собственной внешности.

Как сообщила знаменитость в инстаграме, она годами не могла решиться лечь под нож пластического хирурга. Фреймут объяснила, что к операции ее подтолкнули послеродовые изменения и рекомендации врачей.

Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и с учетом медицинских показаний операция была необходима, но я откладывала ее годами,

– отметила звезда



Ольга Фреймут сделала пластическую операцию / Скриншот из видео Оли Фреймут

44-летняя звезда решила максимально сохранить естественную красоту, поэтому не просила хирурга кардинально менять внешность. Именно поэтому Оля выбрала мастопексию – подтяжку груди без имплантов, для которой особенно важно мастерство врача. Его она выбирала максимально тщательно, рассмотрев двадцать кандидатур.

Впрочем, операция не обошлась без приключений. Помимо сложной техники подтяжки декольте, сама операция затянулась из-за осложнений. Но все завершилось успешно. Сейчас Ольга Фреймут проходит послеоперационную реабилитацию.

Недавно перенес операцию и жених Леси Никитюк, который опубликовал фото из больничной палаты.