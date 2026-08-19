Як повідомила знаменитість в інстаграмі, вона роками не могла зважитись лягти під ніж пластичного хірурга. Фреймут пояснила, що на втручання її підштовхнули післяпологові зміни та рекомендації медиків.

Я повернула собі силует, підтягнула декольте. Після трьох пологів та медичних показань операція була необхідна, але відтягувала її роками,

– зазначила зірка



Ольга Фреймут зробила пластичну операцію / Скриншот з відео Олі Фреймут

44-річна зірка вирішила максимально зберегти природну красу, тож не просила хірурга кардинально змінювати зовнішність. Саме тому Оля обрала мастопексію – підтяжку грудей без імплантів, для якої особливо важлива майстерність лікаря. Його вона обирала максимально ретельно, перебравши двадцять кандидатур.

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Втім, втручання не пройшло без пригод. На додачу до непростої техніки підтяжки декольте, сама операція затягнулась через ускладнення. Але все завершилось успішно. Наразі Ольга Фреймут проходить післяопераційну реабілітацію.