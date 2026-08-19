Как сообщила знаменитость в инстаграме, она годами не могла решиться лечь под нож пластического хирурга. Фреймут объяснила, что к операции ее подтолкнули послеродовые изменения и рекомендации врачей.

Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и с учетом медицинских показаний операция была необходима, но я откладывала ее годами,

– отметила звезда



Ольга Фреймут сделала пластическую операцию / Скриншот из видео Оли Фреймут

44-летняя звезда решила максимально сохранить естественную красоту, поэтому не просила хирурга кардинально менять внешность. Именно поэтому Оля выбрала мастопексию – подтяжку груди без имплантов, для которой особенно важно мастерство врача. Его она выбирала максимально тщательно, рассмотрев двадцать кандидатур.

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Впрочем, операция не обошлась без приключений. Помимо сложной техники подтяжки декольте, сама операция затянулась из-за осложнений. Но все завершилось успешно. Сейчас Ольга Фреймут проходит послеоперационную реабилитацию.

Недавно перенес операцию и жених Леси Никитюк, который опубликовал фото из больничной палаты.