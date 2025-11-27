Укр Рус
Show24 Музыка Снова с Ефросининой: Оля Полякова выпустила клип на песню "Лунає"
27 ноября, 12:23
2

Снова с Ефросининой: Оля Полякова выпустила клип на песню "Лунає"

София Хомишин
Основні тези
  • Оля Полякова выпустила клип на песню "Лунає", в котором снялась Маша Ефросинина.
  • Клип является продолжением истории из предыдущего видео "Украла", где подруги ездили на желтом Ферари.

Маша Ефросинина снова снялась в клипе на песню Оли Поляковой. Команда артистки отмечает, что это "продолжение истории желтого Феррари".

О каком желтом Ферари идет речь, какую новую песню выпустила Оля Полякова и какой вышел клип – смотрите в материале 24 Канала.

Тоже интересно После успеха "Не пьяна – влюблена": известная украинская группа записала трек с ансамблем "Кралица"

Новая песня Оли Поляковой называется "Лунає". По словам команды артистки, в композиции воспевается легкая, магическая, женская история о свободе, дружбе и о том, как прекрасно чувствовать себя живой в любом возрасте.

В видео Оля Полякова и Маша Ефросинина примеряли разные образы: элегантные платья, латексные костюмы и роскошные шубы. Кроме того, они имели разнообразные прически – от длинного хвоста до стильной стрижки пикси. В таком виде зрители еще не видели звёзд.

Клип снимали в загородном комплексе, где подруги танцевали, смеялись и просто наслаждались моментом.

Видео вышло на ютуб-канале Olya Polyakova.

Оля Полякова – "Лунає": смотрите видео онлайн

В каком еще клипе на песню Оли Поляковой снималась Маша Ефросинина?

  • Это была видеоработа на еще одну танцевальную песню артистки, которая называется "Украла".
  • Песня вышла два месяца назад и собрала уже 1,9 миллиона просмотров на ютубе.
  • Именно в этом видео Оля Полякова и Маша Ефросинина ездили на желтом Ферари. В этом ролике также показано, как подруги проводят день вместе, наполненный легкостью, смехом и свободой.