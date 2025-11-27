Снова с Ефросининой: Оля Полякова выпустила клип на песню "Лунає"
- Оля Полякова выпустила клип на песню "Лунає", в котором снялась Маша Ефросинина.
- Клип является продолжением истории из предыдущего видео "Украла", где подруги ездили на желтом Ферари.
Маша Ефросинина снова снялась в клипе на песню Оли Поляковой. Команда артистки отмечает, что это "продолжение истории желтого Феррари".
О каком желтом Ферари идет речь, какую новую песню выпустила Оля Полякова и какой вышел клип – смотрите в материале 24 Канала.
Новая песня Оли Поляковой называется "Лунає". По словам команды артистки, в композиции воспевается легкая, магическая, женская история о свободе, дружбе и о том, как прекрасно чувствовать себя живой в любом возрасте.
В видео Оля Полякова и Маша Ефросинина примеряли разные образы: элегантные платья, латексные костюмы и роскошные шубы. Кроме того, они имели разнообразные прически – от длинного хвоста до стильной стрижки пикси. В таком виде зрители еще не видели звёзд.
Клип снимали в загородном комплексе, где подруги танцевали, смеялись и просто наслаждались моментом.
Видео вышло на ютуб-канале Olya Polyakova.
Оля Полякова – "Лунає": смотрите видео онлайн
В каком еще клипе на песню Оли Поляковой снималась Маша Ефросинина?
- Это была видеоработа на еще одну танцевальную песню артистки, которая называется "Украла".
- Песня вышла два месяца назад и собрала уже 1,9 миллиона просмотров на ютубе.
- Именно в этом видео Оля Полякова и Маша Ефросинина ездили на желтом Ферари. В этом ролике также показано, как подруги проводят день вместе, наполненный легкостью, смехом и свободой.