Знову з Єфросиніною: Оля Полякова випустила кліп на пісню "Лунає"
- Оля Полякова випустила кліп на пісню "Лунає", в якому знялася Маша Єфросиніна.
- Кліп є продовженням історії з попереднього відео "Вкрала", де подруги їздили на жовтому Ферарі.
Маша Єфросиніна знову зналася у кліпі на пісню Олі Полякової. Команда артистки зазначає, що це "продовження історії жовтого Феррарі".
Про яке жовте Ферарі йдеться, яку нову пісню випустила Оля Полякова та який вийшов кліп – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Нова пісня Олі Полякової називається "Лунає". За словами команди артистки, у композиції оспівується легка, магічна, жіноча історія про свободу, дружбу і про те, як чудово відчувати себе живою у будь-якому віці.
У відео Маша Єфросиніна та Оля Полякова приміряли різні образи: елегантні сукні, латексні костюми та розкішні шуби. Крім того, вони мали різноманітні зачіски – від довгого хвоста до стильної стрижки піксі. У такому вигляді глядачі ще не бачили зірок.
Кліп знімали у заміському комплексі, де подруги танцювали, сміялися та просто насолоджувалися моментом.
Відео вийшло на ютуб-каналі Olya Polyakova.
Оля Полякова – "Лунає": дивіться відео онлайн
У якому ще кліпі на пісню Олі Полякової знімалася Маша Єфросиніна?
- Це була відеоробота на ще одну танцювальну пісню артистки, яка називається "Вкрала".
- Пісня вийшла два місяці тому і зібрала вже 1,9 мільйона переглядів на ютубі.
- Саме у цьому відео Оля Полякова і Маша Єфросиніна їздили на жовтому Ферарі. У цьому ролику також показано, як подруги проводять день разом, наповнений легкістю, сміхом і свободою.