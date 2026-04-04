Аферистка, шантажистка и лгунья, – Полякова резко ответила на обвинения экс-продюсера
- Оля Полякова отреагировала на обвинения бывшего продюсера Розалии Романовой, назвав ее аферисткой, шантажисткой и лгуньей.
- Романова заявила, что Полякова и ее муж Вадим Буряковский разрушили ее жизнь, и обвинила Буряковского в причастности к смерти своего первого мужа Александра Ковальского.
В сети разгорелся скандал вокруг певицы Оля Полякова и ее бывшего продюсера Ирины Ковальской (ныне Розалия Романова). На днях Романова заявила, что Полякова вместе с мужем Вадимом Буряковским якобы разрушили ее предыдущую жизнь.
Более того – она обвинила Буряковского в причастности к смерти своего первого мужа, Александра Ковальского. Артистка не оставила эти заявления без ответа. Ситуацию она прокомментировала в Threads.
Оля Полякова резко отреагировала на заявления бывшего продюсера.
Официально заявляю! Эта женщина аферистка, шантажерка, лгунья! Гадалка с измененным именем, паспортом,
– написала исполнительница под постом Розалии.
Кто такая Розалия Романова и что она заявляет?
- Розалия Романова – бывшая продюсер Оли Поляковой, которая пять лет работала с ней в рамках "КМ Студии". Она утверждает, что вложила в продвижение артистки сотни тысяч долларов и завершение их сотрудничества было досрочным и конфликтным.
- Отдельно женщина затронула тему смерти своего первого мужа, Александра Ковальского, который в свое время занимал должность концертного директора Поляковой. Розалия прямо заявила, что считает Буряковского причастным к его гибели, утверждая, что физическое насилие с его стороны привело к инвалидности и последующей смерти Александра.
- Зато Вадим Буряковский ранее рассказывал о разрыве сотрудничества иначе: "Они приходят ко мне в офис с мужем вместе. Оля идет ко мне в кабинет разговаривать с продюсером, а муж садится со мной. Я из далека: "Расскажи ваши планы, пятое-десятое". Он: "Мы должны были на ней заработать триста тысяч долларов". А я говорю: "Сколько Оля должна была заработать в той схеме, которая сейчас". Он говорит: "Ну тысяч 30". А они пришли требовать большую сумму за разрыв контракта... И я его так ногами толкаю и он въезжает в стену и падает. Я в шутку толкнул. Говорю: "Встал, побежал и говори ей, чтобы она быстро подписала контракт. У меня нет времени". И он забегает в офис, они выходят и говорят, что контракт подписан".
- По словам мужа Оли Поляковой, тогда он заплатил сумму, которую считал справедливой. Об этом Буряковский вспомнил в интервью, которое вышло на ютуб-канале Дмитрия Гордона.
- В то же время есть важная деталь: сотрудничество между Поляковой и Ковальской завершилось еще в 2004 году, тогда как Александр Ковальский умер в 2017-м. То есть между этими событиями – более десяти лет.