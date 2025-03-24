Настоящая красота не имеет возраста: Оля Полякова впервые украсила обложку Playboy

Певица Оля Полякова украсила обложку апрельского Playboy. Это первая ню-фотосессия артистки с 2016 года.

Полякова впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала. Певица, которой в этом году исполнилось 46 лет, доказывает, что настоящая красота не имеет возраста, передает Show 24.

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Сейчас Оля Полякова находится в своей лучшей форме. На собственном примере она демонстрирует, что фантастическое тело – это о сильном желании и упорном труде, а не о цифрах в паспорте.

Артистка призналась, что сейчас чувствует новую силу в себе и раскрывается как никогда: как в творчестве, так и в личной жизни. Принятие возраста принесло в жизнь Поляковой нечто особенное – то, чего раньше не было. Это дарит певице не только ощущение свободы, но и настоящее удовольствие.

Оля Полякова на обложке Playboy / Фотограф Соня Плакидюк, Playboy

Главный редактор Playboy прокомментировал сотрудничество с Поляковой

Главный редактор Playboy Украина Влад Иваненко рассказал, что работать с Олей Поляковой было настоящим удовольствием. Он сразу понимал, что это будет крутое сотрудничество, несмотря на то, что до этого не был знаком с ней.

Оля – профессиональная, открытая и уверенная в себе, а это очень важно для такой съемки. Мы всегда стремимся сделать весеннюю обложку яркой и незабываемой, и в этот раз нам это точно удалось. Результат превзошел ожидания – стильный, чувственный, смелый и одновременно элегантный,

– поделился Иваненко.

Влад Иваненко уверен, что этот выпуск станет особенным для читателей. Он поблагодарил Полякову за доверие, а команду – за фантастическую работу.

Съемки фотосессии проходили во Франции во время европейского тура певицы. Традиционно фотографом стала Соня Плакидюк. Апрельский Playboy с Олей Поляковой – это манифест силы настоящей женщины, сексуальности и свободы.

Напомним, в сентябре 2024 года олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy.