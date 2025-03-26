Оля Полякова показалась с младшей дочерью во Львове: редкие кадры с 13-летней Алисой

Певица Оля Полякова поделилась несколькими редкими фото и видео с 13-летней дочерью Алисой. Вместе со звездной мамой девочка приехала во Львов.

Полякова показала, как проводит время с Алисой. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм певицы.

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Оля Полякова поселилась с дочкой в одном из отелей Львова, который расположен в центре города. Певица показала их номер, а также вид из окна – можно увидеть ЛНУ имени Ивана Франко и парк.

Оля Полякова приехала во Львов с дочкой / видео из инстаграма певицы

Полякова поделилась совместными фото с Алисой, сделанными на фоне львовских пейзажей. Мама и дочь также показались возле церкви Святых Ольги и Елизаветы.

Оля Полякова и Алиса / Фото из инстаграма певицы:

Полякова с дочкой возле церкви Святых Ольги и Елизаветы / видео из инстаграма певицы:

Стоит отметить, что Алиса – младшая дочь Оли Поляковой и Вадима Буряковского. Супруги также воспитывают дочь Марию, которой 2 марта исполнилось 20 лет.

Напомним, вчера телеведущий Александр Педан поделился фото с дочерью Валерией. 25 марта девушке исполнилось 20 лет, поэтому он поздравил ее с днем рождения в инстаграме.