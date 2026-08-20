alyona alyona заговорила о "заказе": рэперка с тревогой отреагировала на аварию Поляковой

Украинская рэперка alyona alyona эмоционально отреагировала на инцидент с коллегой по сцене и высказала предположение, что дорожное происшествие могло быть далеко не случайным.

Певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей попала в аварию вечером 19 августа по дороге на концерт. Их автомобиль вылетел в кювет, а девушка получила серьезные травмы лица, в частности, у Маши сломан нос. Дочь певицы госпитализировали. На месте происшествия также произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который вел себя крайне агрессивно и пытался помешать съемке.

На это событие в своем инстаграме отреагировала рэперка alyona alyona, которая в Stories опубликовала кадры с последствиями столкновения и эмоционально высказалась о поведении незнакомца. Рэперка вспомнила недавние публичные высказывания Поляковой на острые темы и ее громкие интервью.

Еще и телефон выбивает, чтобы отмазаться от ответственности. Оля, держись. Не удивлюсь, если это заказ. Кузьму все помнят,

– прокомментировала артистка.



alyona alyona считает аварию Поляковой заказом / скрин из Stories

Рэперка провела параллель с гибелью Андрея Кузьменко (Скрябина), который погиб в роковой аварии в 2015 году. Несмотря на официально установленную следствием причину ДТП – сложные погодные условия, – среди поклонников до сих пор бытует теория о "заказном" характере трагедии из-за острой критики власти со стороны музыканта. На данный момент никаких подтверждений версии о спланированном нападении на Полякову нет, а детали происшествия выясняют правоохранительные органы.

В последнее время Оля Полякова попадает в громкие скандалы из-за своих провокационных клипов, песен, высказываний и действий. В частности, недавно артистка подверглась хейту в сети из-за своего сравнения Украины с концлагерем и других резонансных высказываний.