После высказываний о "концлагере": Оля Полякова подает в суд на Янину Соколову

Певица Оля Полякова прокомментировала общественную дискуссию, развернувшуюся после ее интервью Рамине Эсхакзай и последующего видеообращения. Звезда готовит иск в суд.

Оля Полякова сообщила, что после волны реакций на интервью Рамины Эсхакзай планирует отстаивать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде в связи с распространением информации, которую она считает ложной. Соответствующее видеообращение она опубликовала в инстаграме.

Я певица. Мое место – на сцене. Но я свободный человек и имею право говорить о том, что для меня важно. Я верю в европейскую, демократическую Украину, в победу украинской армии над путинской Россией, в восстановление нашей страны и в уважение прав, свобод и законов,

– сказала артистка.

Полякова подчеркнула, что от своих слов и убеждений не отказывается, а извиняется лишь за некорректно употребленное слово "концлагерь".

После выхода интервью Рамины Эсхакзай, как говорит артистка, часть ее высказываний начали вырывать из контекста и интерпретировать как оценку работы территориальных центров комплектования. Распространение информации, которую она считает ложной, возмутило Олю. Как и то, что ее якобы заставляли менять позицию или публично извиняться.

По словам певицы, соответствующий иск будет подан, в частности, против журналистки Янины Соколовой. Полякова не исключает и других судебных исков.

Критика – это нормально. Но ложь – это ненормально. За распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова – это право говорить то, что думаешь, но не свобода выдумывать факты о других людях и распространять их как правду,

– подытожила Оля Полякова.

Ранее резонансные высказывания Оли Поляковой о ситуации в Украине неожиданно поддержал Дмитрий Кулеба.